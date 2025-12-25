A Natale si pranza a casa. Il 91% degli italiani sceglie i prodotti locali

AGI - Le famiglie italiane spenderanno quest'anno 116 euro per il pranzo di Natale, che in oltre nove casi su dieci (91%) verrà consumato in casa propria o in quelle di parenti e amici, con una media di 8 invitati. È quanto emerge dall'indagine Coldiretti/Ixè alla vigilia dell'appuntamento del 25 dicembre, che conferma la tendenza tradizionale a trascorrere tra le mura domestiche ricongiungendosi con i propri cari, anche in altre città o regioni.
Nelle scelte dei menu vincono ancora una volta la tradizione, dalla pasta fresca in brodo agli arrosti, e l'italianità. Quasi un terzo delle famiglie (30%) cercherà di portare a tavola prodotti locali e a km zero, mentre un altro 55% si orienterà su cibi di origine nazionale. Sul fronte dei dolci si registra una tendenza al fai da te in circa la metà delle case (46%), dove si prepareranno i dolci della tradizione delle singole regioni.
Tempo ai fornelli e nuove abitudini
Chi cucinerà il pranzo di Natale trascorrerà in media 2,8 ore ai fornelli, in crescita rispetto allo scorso anno ma ancora lontano dai livelli pre-Covid (3,8 ore). Quasi uno su dieci (9%) dichiara però che prenderà cibo da asporto o si affiderà a quello che portano parenti e amici, trend che prima del 2020 era molto più marginale.
Dove si consumerà il pranzo
La stragrande maggioranza degli italiani trascorrerà il pasto natalizio in casa, quasi equamente divisi tra un 44% che resterà tra le proprie mura domestiche e un 47% che si recherà da amici e parenti, anche fuori regione. Non manca un 9% che sceglierà un ristorante o un agriturismo, dove i cuochi contadini di Campagna Amica propongono le ricette della tradizione rurale, alla base del riconoscimento della cucina italiana come patrimonio dell'Unesco.
Budget e differenze territoriali
Complessivamente il budget quest'anno è in aumento rispetto al 2024 (+7%). La maggioranza relativa delle famiglie (31%) prevede di spendere tra i 50 e i 100 euro, mentre il 25% si spingerà fino a 150 euro, il 15% a 200 euro e il 6% arriverà a 300 euro (con un 4% che supererà tale cifra). Solo il 7% manterrà i costi sotto i 30 euro, il 12% tra i 30 e i 50 euro. Non mancano differenze territoriali: il Centro Italia vedrà una media di 124 euro a famiglia, mentre il Nord Ovest si fermerà a 103 euro.