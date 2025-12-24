Si spegne Bontempi, l'inventore dei giocattoli musicali

AGI - Si è spento a Montelupone, all'età di 93 anni, l'imprenditore maceratese Paolo Bontempi, fondatore dell'azienda riconosciuta nel mondo per aver trasformato in giocattoli per bambini tutti i principali strumenti musicali e, tra questi, la tastierina, che rappresento' una grande rivoluzione tecnologica. Non a caso, si parlo' di 'Metodo Bontempi', che consentiva di imparare a suonare intuitivamente grazie ai colori sui tasti.
Il boom tra gli Anni '70 e '80, quando le tre aziende Bontempi davano lavoro a 600 dipendenti. Quegli strumenti colorati e simili agli originali finivano nelle mani dei bambini di molti paesi non solo europei, il brand era apprezzato per l'unicità dei suoi prodotti e l'imprenditore riusci' a chiudere accordi con la Walt Disney, che distribuì nei suoi negozi strumenti ispirati a Topolino, con Warner Bros e con Barbie.
Nel 1960, Paolo Bontempi si laureo' in ingegneria elettronica al Politecnico di Torino Bontempi ed eredito' da suo padre Egisto 'La fisarmonica', piccola bottega artigiana che produceva fisarmoniche, che trasformo' completamente anche grazie a un significativo investimento in macchinari per la lavorazione della plastica. Nel 2023, ricevette il Premio Mugellini, per una vita all'insegna dell'educazione musicale nei più piccoli.
Clicca qui e iscriviti al nostro canale Whatsapp! Le notizie, in tempo reale, dell'Agenzia Italia ora anche sul tuo smartphone