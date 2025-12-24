Viaggi di Natale: tutti gli scioperi negli aeroporti europei 

AGI - È bello tornare a casa per le vacanze di Natale, ma la cosa potrebbe complicarsi a causa degli scioperi programmati negli aeroporti europei. Il personale di terra e di bordo sceglie proprio i momenti di maggiore traffico per incrociare le braccia e rivendicare condizioni migliori per il proprio lavoro.
A Luton, (Londra) dei disagi erano stati annunciati dal 26 al 29 dicembre, ma sono stati revocati dopo che ai lavoratori è stata presentata una proposta di aumento salariale migliorata. Non va altrettanto bene ai passeggeri in transito a Heathrow, che si prepara ancora al caos dei viaggi natalizi: il 24 e il 26 dicembre il personale di cabina di Scandinavian Airlines Services (SAS) entrerà in sciopero. I voli verso i principali hub della compagnia, come Copenaghen, Stoccolma e Oslo, rischiano di essere interessati.
Secondo il sindacato Unite, i lavoratori protestano per salari così bassi da averli costretti a ricorrere alle banche alimentari quando si trovano a viaggiare verso gli hub scandinavi, notoriamente costosi. “Questo è un vero comportamento da Grinch da parte di SAS: sta sfruttando la buona volontà del suo personale e ora sarà responsabile per i voli natalizi cancellati”, afferma Callum Rochford, responsabile regionale di Unite.
In Spagna
Da questa estate, il personale che lavora per Azul Handling, il partner spagnolo di Ryanair per i servizi di terra, sta organizzando scioperi settimanali per protestare contro condizioni di lavoro, bonus e stabilità occupazionale. Fino al 31 dicembre, gli scioperi proseguiranno il mercoledì, venerdì, sabato e domenica nelle fasce orarie 5-9, 12-15 e 21-24.
I passeggeri Ryanair potrebbero quindi dover affrontare code più lunghe e ritardi al check-in e al ritiro bagagli nei seguenti aeroporti: Alicante, Barcellona-El Prat, Girona, Ibiza, Lanzarote, Madrid-Barajas, Malaga, Palma di Maiorca, Santiago di Compostela, Siviglia, Tenerife Sud e Valencia.
In Italia
Il 9 gennaio, il sindacato CUB Trasporti, che rappresenta il personale di terra, ha proclamato uno sciopero di quattro ore (13-17) negli aeroporti di tutto il Paese, con possibili ritardi e cancellazioni dei voli. Nello stesso giorno, anche il personale di handling di Swissport Italia all’aeroporto di Milano Linate prevede di incrociare le braccia per 24 ore.
I voli da e per l’aeroporto di Verona il 31 gennaio potrebbero inoltre subire disagi, poiché il personale del controllo del traffico aereo di ENAV entrerà in sciopero.
