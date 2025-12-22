La manovra approda in Aula al Senato 

AGI - La manovra approda oggi in Aula al Senato dopo aver incassato, sabato scorso, il via libera della commissione Bilancio di Palazzo Madama.
Le fibrillazioni nella maggioranza
L'ultima settimana di lavoro sul testo in Commissione è stata scandita da fibrillazioni all'interno della maggioranza sul tema delle pensioni, con la Lega che ha posto il veto alle norme che prevedevano una stretta sulle uscite anticipate dal lavoro: dalla modifica delle finestre mobili a quella sul minore peso del riscatto della laurea.
Salvini, nessuna crisi di governo
“Non si è rischiata la crisi di governo”, sostiene il vicepremier e segretario leghista, Matteo Salvini. “Semplicemente - afferma - alcuni tecnici avevano previsto nei prossimi anni di allungare di mesi l'età per andare in pensione e io ho detto no”.
Le misure principali della manovra
Queste le misure principali del ddl sulla legge di Bilancio che arriverà oggi nell'Aula del Senato: il taglio dell'aliquota Irpef per il ceto medio, la revisione delle norme sul calcolo Isee da cui viene esclusa la prima casa, la nuova rottamazione delle cartelle esattoriali.
E ancora: i bonus sui libri di testo per le scuole superiori, per chi frequenta le paritarie di secondo grado, i provvedimenti per l'estensione del congedo parentale, le norme sulla titolarità della riserva aurea di Bankitalia, le misure a sostegno delle imprese tra iperammortamento triennale, Zes, rimodulazione del Pnrr, credito d'imposta per gli investimenti fatto entro il 2025.
Poi le novità sulla destinazione del Tfr ai fondi pensione per i neo assunti a partire da metà del prossimo anno. Si tratta di un testo 'light' con provvedimenti per un valore complessivo di 18,7 miliardi, frutto della volontà del governo di contenere la spesa per velocizzare nel 2026 la procedura di uscita dalla procedura di infrazione Ue, fissando il rapporto deficit/Pil sotto al 3%. Di seguito i dettagli delle principali misure contenute nel testo.
Taglio Irpef ceto medio
La misura chiave della manovra, vale circa 3 miliardi: il taglio dell'Irpef per il ceto medio prevede la riduzione dell'aliquota dal 35% al 33% per i redditi fino a 50 mila euro e la rimodulazione delle detrazioni sopra i 200mila euro. L'impatto in busta paga oscillerà tra 34 e 440 euro annui. Spazio anche alla flat tax innalzata a 300mila euro per i 'paperoni' che rientrano in Italia dall'estero.
La nuova rottamazione
I carichi fiscali affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 potranno essere estinti con 54 rate bimestrali da minimo 100 euro lungo 9 anni, con il tasso di interesse al 3%, con adesione entro aprile del prossimo anno e primo pagamento da luglio 2026. Secondo la relazione tecnica la misura potrebbe generare un gettito complessivo di 9 miliardi di euro nel periodo 2026-2036. Il contribuente decade dal beneficio se omette il versamento di due rate, anche non consecutive.
I ritocchi sulle pensioni
Dal 2027 servirà un mese in più per andare in pensione con l'età che salirà a 67 anni e un mese, in conseguenza dell'adeguamento all'aspettativa di vita. L'assegno delle pensioni minime aumenterà di 20 euro al mese. Viene posposto al 2028 l'aumento di un mese per maturare i requisiti per il pensionamento per i componenti delle forze dell'ordine e della difesa: si aggiungerà un ulteriore mese dal 2029 e un altro ancora dal 2030.
Dal 1 luglio 2026 scatta l'adesione automatica alla previdenza complementare, con facoltà di rinuncia entro 60 giorni, per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione. Viene ampliata la platea delle imprese del settore privato tenute al versamento del contributo per il Tfr e di adesione alla previdenza complementare: dal 1 gennaio 2026 vengono inclusi anche i datori di lavoro che, successivamente all'avvio dell'attività, hanno raggiunto o raggiungano la soglia dei 50 dipendenti. Dal 2032 viene prevista l'estensione dell'obbligo per le aziende con almeno 40 dipendenti.
Arriva una stretta sulla possibilità di anticipo della pensione di tramite il cumulo di importi derivanti da previdenza complementare. Scatta anche un ulteriore taglio al limite di spesa per il riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato per i lavoratori precoci, ovvero quelli che hanno almeno 12 mesi di contributi maturati prima del compimento del diciannovesimo anno di età.
Prima casa fuori dal calcolo Isee
La soglia della franchigia della prima casa ai fini ISEE e della scala di equivalenza viene innalzata a 91.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo. Le maggiorazioni sono rideterminate in 0,1 in caso di nuclei familiari con due figli, 0,25 in caso di tre figli, 0,40 in caso di quattro figli e 0,55 in caso di almeno cinque figli.
Per aziende iperammortamento e credito imposta
Estensione dell'iperammortamento per le imprese fino al 2028. Rimodulazione del Pnrr e anticipo al 2028 della ritenuta d'acconto per le aziende. Viene istituito un fondo da 1,3 miliardi di euro per il 2026 prevedendo che le risorse possono essere assegnate - limitatamente agli investimenti effettuati prima del 31 dicembre 2025 - all'incremento dei limiti di spesa previsti per il credito di imposta da usufruire in compensazione nel 2026. Vengono incrementate le aliquote relative alla Zes unica per l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura.
Affitti brevi turistici
Per le locazioni con finalità turistica l'aliquota della cedolare secca sulla prima casa resta al 21%, sulla seconda al 26%, dalla terza diventa reddito d'impresa.
Ponte sullo Stretto
Viene disposto il rifinanziamento degli stanziamenti relativi al Ponte sullo Stretto di Messina, alla luce dell'aggiornamento dell'iter amministrativo e del non perfezionamento degli impegni relativi alle somme iscritte in bilancio nel 2025 in conto residui dal 2024, prevedendo un incremento delle risorse nel 2032 e 2033 in modo da lasciare inalterato il valore complessivo delle somme autorizzate.
La titolarità della riserva aurea di Bankitalia
Un emendamento di FdI, poi riformulato da governo, ha stabilito che, fermo restando quanto previsto dai trattati Ue, "le riserve auree gestite e detenute dalla Banca d'Italia, come iscritte nel proprio bilancio, appartengono al Popolo Italiano". L'Italia detiene la quarta riserva di oro al mondo, 2.452 tonnellate. La Bce ha espresso due pareri contenenti perplessità sul testo sottolineando che non se ne comprendeva la finalità. La ricerca di una sintesi ha reso necessario un incontro chiarificatore tra il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e la presidente della Bce Christine Lagarde.
Il contributo di banche e assicurazioni
Banche e assicurazioni contribuiscono alla manovra per circa 11 miliardi per il prossimo triennio. Dal 1 gennaio 2026 l'aliquota sulla polizza Rc auto sale al 12,5% per gli infortuni del conducente e di rischio di assistenza stradale. Viene introdotto anche un meccanismo di versamento, entro il 16 novembre di ogni anno, di un acconto pari all'85% del contributo sui premi delle assicurazioni dovuto per l'anno precedente. Per le banche viene previsto un aumento dell'Irap di 2 punti percentuali tra 2026 e 2028 e una tassazione sulle riserve patrimoniali accantonate. Vengono esclusi i soggetti con minore base imponibile con l'introduzione di una franchigia di 90mila euro applicabile sulla maggiore imposta dovuta solo per i periodi d'imposta 2027 e 2028.
Estensione del congedo parentale
Viene estesa ai 14 anni, prima era 12, l'età del figlio per fruire del congedo facoltativo. Raddoppiano i giorni a disposizione per malattia dei figli: da 5 a 10 all'anno. Viene potenziata la retribuzione all'80% per i primi tre mesi.
Due euro sui piccoli pacchi
Viene introdotta una tassa di due euro sui piccoli pacchi provenienti da extra Ue del valore di massimo 150 euro. Contemporaneamente a livello europeo è stata varata una misura analoga da 3 euro, nell'ottica di contrastare il fast fashion proveniente soprattutto dalla Cina.
Bonus libri e scuole paritarie
Arriva un bonus libri da 20 milioni di euro per le famiglie con Isee fino a 30mila euro assegnato tramite i Comuni. Introdotto anche un contributo fino a 1.500 euro per le famiglie, sempre con Isee entro i 30mila euro, che hanno figli che frequentano le scuole medie o il primo biennio delle superiori.