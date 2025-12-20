Burning TPU, il drink dei big del tech ha il sapore di mirto

AGI - C'è un nuovo sapore che potrebbe raccontare, meglio di molti panel, il clima che circonda oggi l'intelligenza artificiale. È un mix insolito di tradizione sarda, solidità americana e ironia nerd. Si chiama 'Burning TPU' e se non ne avete mai sentito parlare probabilmente è perché non siete stati invitati ai party più riservati che ruotano attorno al mondo dell'IA.
Il cocktail compare nel racconto del Wall Street Journal dedicato al dietro le quinte di NeurIPS, la principale conferenza mondiale sull'intelligenza artificiale, ormai diventata anche un grande snodo di relazioni, investimenti e potere. Tra una sessione accademica e l'altra, racconta il quotidiano americano, ricercatori e addetti ai lavori si ritrovano a feste private dove circolano drink dal nome esplicitamente tecnologico, come il 'Burning TPU', un mix a base di miele, bourbon e liquore di mirto sardo.
Il significato del burning TPU
Il riferimento, forse, è chiaro solo a chi conosce il mondo dell'IA. Il TPU (Tensor Processing Unit) è il chip sviluppato da Google per addestrare e far girare i suoi modelli di intelligenza artificiale la principale alternativa alle GPU (Graphics Processing Unit) di Nvidia. "TPU incandescente" sembra allora un modo informale per indicare i calcoli spinti al massimo grazie a questi supporti tecnologici: molta energia e costi elevatissimi. Il Burning TPU trasforma questa immagine industriale in qualcosa di più leggero, ma non casuale.
Gli ingredienti e i loro simbolismi
Basta fare un gioco analizzando gli ingredienti: il bourbon potrebbe richiamare la base, forte e decisa, degli investimenti americani; il miele addolcisce e prova a far immaginare un futuro prosperoso, mentre il mirto sardo, ovviamente, è l'elemento spiazzante, ma potrebbe essere un omaggio alla millenaria cultura europea.
Un simbolo nella silicon valley
Fuori dal reportage del Wall Street Journal, il Burning TPU non compare in menu ufficiali né nei racconti sui social. Ma in una Silicon Valley che discute di bolle, consumi energetici, nuove guerre fredde e concentrazione del potere tecnologico, anche un cocktail può trasformarsi in un piccolo simbolo.