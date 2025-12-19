Snoopy diventa giapponese, Sony acquista i Peanuts 

AGI - Sony alla conquista di Snoopy. Il gruppo giapponese ha raggiunto un accordo per acquistare dalla canadese WildBrain il 41% di Peanuts Holdings, proprietaria della proprietà intellettuale creata dal fumettista Charles Schulz, per 630 milioni di dollari canadesi, pari a circa 457 milioni di dollari.
I dettagli dell'operazione
L'acquisizione, che avviene attraverso due controllate (Sony Music Entertainment Japan and Sony Pictures Entertainment) porta così la partecipazione complessiva all'80%, mentre la famiglia del creatore dei personaggi del fumetto a strisce, Charles M. Schulz, continuerà a detenere il 20%. L'accordo è l'ultima mossa di Sony nell'ambito di un cambiamento strategico volto a concentrarsi sull'intrattenimento e sulla creazione di contenuti originali: sta infatti cercando di unire le sue attività nel campo dei videogiochi, degli anime, dei film e della musica per creare franchise globali.
Film e serie tv
Tra i grandi successi degli ultimi anni figurano The Last of Us, adattato da un gioco per PlayStation in una popolare serie televisiva, e il film d'animazione Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Peanuts, apparso per la prima volta come fumetto su sette quotidiani nel 1950, è diventato un nome familiare a livello globale, dando vita a giocattoli, speciali televisivi, film e attrazioni nei parchi di divertimento.
L'ad di Sony, "aumentiamo il valore del marchio Peanuts"
“Con questa ulteriore partecipazione azionaria, siamo entusiasti di poter aumentare ulteriormente il valore del marchio ‘Peanuts’ attingendo alla vasta rete globale e alle competenze collettive del gruppo Sony”, ha dichiarato Shunsuke Muramatsu, amministratore delegato di Sony Music Entertainment.
Snoopy e il Giappone
Il personaggio di Snoopy ha una lunga storia in Giappone ed è stato una delle fonti di ispirazione per Hello Kitty, il fenomeno globale di proprietà di Sanrio, che ha celebrato il suo 50° anniversario lo scorso anno. Secondo quanto affermato a FT da Matt Alt, autore di "Pure Invention: How Japan Made the Modern World", il bracchetto "ha insegnato al Giappone il potere dei personaggi animali carini e ora che il Giappone domina questo settore a livello globale, ha senso che acquisisca l'origine, per così dire”.