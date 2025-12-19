Natale record per i voli: oltre 300 milioni di passeggeri nel mondo

AGI - Le compagnie aeree si preparano al miglior Natale di sempre, con oltre 300 milioni di persone che dovrebbero volare in tutto il mondo durante le festività di Natale.
Secondo i dati della piattaforma di dati delle compagnie aeree OAG, riportati dal Financial Times, il numero di passeggeri in volo dai 40 paesi principali, guidati dagli Stati Uniti, dovrebbe raggiungere i 309 milioni tra il 15 dicembre e il 4 gennaio, circa il 4% in più rispetto alle stesse settimane dell'anno precedente.
La forte crescita della domanda proveniente da Cina, India, Brasile e Messico dovrebbe trainare l'aumento. La ripresa dimostra la crescente domanda di viaggi aerei, che è stata duramente colpita dalla pandemia di Covid-19.
I dati sono confermati anche dalle previsioni dell'associazione di categoria Iata secondo cui nel 2026 dovrebbero volare oltre 5,2 miliardi di passeggeri, nonostante le tensioni commerciali e le preoccupazioni economiche.
Anche nel Regno Unito, l’Autorità per l'aviazione civile ha fatto sapere che nei sette giorni precedenti il Natale si prevede un record di 3 milioni di passeggeri in partenza dagli aeroporti del Regno Unito: in particolare oggi sarà il giorno più trafficato, con 460.000 passeggeri in partenza. Circa 160.000 persone voleranno il giorno di Natale, con un aumento del 13% rispetto allo scorso anno e del 72% rispetto a dieci anni fa.
Secondo i dati dell'OAG, tra il 15 dicembre e il 4 gennaio circa 9,6 milioni di persone viaggeranno dal Regno Unito, rendendolo il mercato più grande d'Europa, davanti a Spagna, Italia e Germania.
Negli Stati Uniti, secondo l'OAG, 70 milioni di persone prenderanno il volo durante le tre settimane. Si prevede che le quattro compagnie aeree più trafficate saranno le statunitensi American, Delta, United e Southwest, ciascuna delle quali trasporterà oltre 13 milioni di persone nelle tre settimane, seguite dalla europea Ryanair, che ne trasporterà circa 11 milioni.
I due aeroporti più trafficati saranno Dubai, con il 100% dei voli internazionali, e Atlanta, dove oltre il 90% dei passeggeri viaggerà su voli nazionali. La rotta più trafficata dovrebbe essere quella tra Jeju e Seul in Corea del Sud, con un aumento di un terzo rispetto all'anno precedente.
La seconda rotta più trafficata sarà quella tra Hanoi e Ho Chi Minh City in Vietnam, che ha registrato un aumento del 29% con 760.000 passeggeri. Il periodo natalizio è uno dei più trafficati a livello globale, il che spesso può causare ritardi e cancellazioni a causa del sovraccarico dei sistemi, aggravato anche da incidenti delle compagnie aeree.
IndiGo, la compagnia aerea low cost indiana che dovrebbe essere una delle più trafficate durante il periodo natalizio, è stata costretta a cancellare più di 2.000 voli dopo non essere riuscita a soddisfare le nuove norme sui periodi di riposo dei piloti.
La carenza di consegne di nuovi aeromobili, causata dal rallentamento della produzione imposto alla Boeing e dai problemi della catena di approvvigionamento della Airbus, ha aiutato le compagnie aeree ad aumentare il loro "fattore di carico", ovvero la percentuale di posti occupati, raggiungendo livelli record. Secondo le previsioni della Iata, i profitti del settore dovrebbero aumentare da 39,5 miliardi di dollari nel 2025 a 41 miliardi di dollari l'anno prossimo.