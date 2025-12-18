A caccia di regali per Natale con 9,5 miliardi da spendere
Quasi 20 milioni di italiani sono impegnati negli acquisti con un budget medio di 250 euro
Gli esperti del Bambino Gesù: "Il miglior regalo di Natale per i figli? Giocare con loro"
AGI - Il Natale è ormai alle porte: tra oggi e la Vigilia saranno quasi 20 milioni gli italiani in cerca degli ultimi doni da mettere sotto l'albero. Complessivamente, si prevede un budget di 250 euro a persona e un giro d'affari totale di 9,5 miliardi di euro.

E i consumatori tornano a scegliere i punti vendita fisici: il 62% farà i suoi acquisti anche in un negozio, il 22% in un supermercato e il 17% in un mercato o mercatino di Natale. È quanto emerge dal consueto sondaggio Confesercenti Ipsos sui consumi degli italiani in occasione delle festività invernali.

Il ritorno ai negozi fisici

I clienti sono sempre più orientati all'utilizzo di un mix di forme di retail, dalle piattaforme ecommerce ai siti indipendenti, passando per grande distribuzione e negozi di prossimità, mercati e mercatini: in media ogni consumatore acquisterà in circa tre format differenti. L'ultima settimana prima del Natale, però, tende a premiare i negozi. A ridosso della scadenza, infatti, si compra e si porta via, senza tempi e incertezze delle consegne. Infatti, man mano che ci si avvicina alla data cresce la quota di acquisti intercettata dai punti vendita offline: nel periodo del Black Friday (da mercoledì 26 novembre a martedì 2 dicembre) la quota di persone che hanno acquistato un regalo anche presso il canale fisico si è fermata al 32% circa. Nei sette giorni successivi (3-9 dicembre) è stata del 39%, mentre tra il 10 ed il 16 dicembre è salita al 47%. Rispetto al periodo del venerdì nero, tra oggi e la Vigilia gli acquirenti dei punti vendita fisici saranno oltre 6 milioni in più.

Differenze di spesa e abitudini

La spesa prevista è più alta tra le persone oltre i 34 anni di età e tra i residenti delle regioni del Nord Italia (300 euro circa). È invece più bassa tra i giovani (200 euro), gli abitanti del Centro (poco meno di 250 euro) e quelli del Sud e delle Isole (200 euro circa). In media si faranno circa 8 regali a testa, anche se il 20% degli intervistati progetta di farne 3 o meno. E, contrariamente all'iconografia tradizionale, Babbo Natale è donna: 9 regali in media, contro i 7 degli uomini.

La classifica dei regali

La classifica dei doni più ricercati restituisce un Natale ancora molto "materiale" e tradizionale. In testa ci sono capi d'abbigliamento (44%) e cosmetica/profumi (41%): due categorie ampie, con prezzi scalabili e un buon equilibrio tra "regalo personale" e scelta relativamente semplice. Subito dopo giochi e giocattoli (33%), che restano un pilastro delle feste. Seguono accessori moda (26%), libri (26%) e gioielli e bigiotteria (25%). I prodotti gastronomici sono al 23%, quelli da enoteca al 19%. Il 17% sceglierà invece calzature, mentre il 16% arredamento/articoli per la casa, mentre oggettistica, gadget e collezionismo si fermano al 15%. La tecnologia non domina ma è ben distribuita: il 14% comprerà tech sotto i 150 euro e una quota identica tech sopra i 150 euro (14%), lo stesso livello di piccoli elettrodomestici e buoni spesa.

Esperienze e differenze di genere

Le esperienze restano minoritarie: trattamenti benessere/bellezza (13%), biglietti per spettacoli/eventi (12%), abbonamenti streaming/TV (9%), viaggio o vacanza (7%) e corsi (2%). Le donne cercano più spesso regali legati alla cura della persona e alla "dimensione personale" dell'acquisto: cosmetica e profumi (49% contro 32% degli uomini), accessori moda (31% contro 22%), giochi e giocattoli (36% contro 30%) e libri (28% contro 23%). Gli uomini, invece, si concentrano di più su tecnologia sotto i 150 euro (18% contro 9%), sopra i 150 euro (17% contro 10%), piccoli elettrodomestici (18% contro

