Coursera si compra udemy per 2,5 miliardi

AGI - Coursera e Udemy hanno annunciato un accordo di fusione da circa 2,5 miliardi di dollari, che porterà all’integrazione di due dei principali operatori globali dell’apprendimento online. L’operazione prevede che Coursera acquisisca Udemy attraverso una transazione interamente in azioni e dovrebbe concludersi nella seconda metà del 2026, subordinatamente alle approvazioni regolatorie e degli azionisti. L’accordo arriva in una fase complessa per entrambe le società.
Nonostante la crescita dei ricavi registrata nel terzo trimestre del 2025, ricorda TechCrunch, i titoli di Coursera e Udemy hanno perso valore, segnalando la cautela degli investitori nei confronti del settore. La fusione punta a rafforzare la fiducia del mercato, combinando piattaforme, basi utenti e competenze.
Comuni intenti
“Attraverso questa combinazione con Coursera creeremo benefici concreti per studenti, clienti enterprise e docenti, generando al tempo stesso valore significativo per gli azionisti, che potranno partecipare al potenziale di crescita della società combinata”, ha dichiarato Hugo Sarrazin, CEO di Udemy. Secondo Greg Hart, CEO di Coursera, l’operazione risponde a un cambiamento strutturale del mercato del lavoro: “Siamo in un momento cruciale in cui l’intelligenza artificiale sta ridefinendo le competenze richieste per ogni ruolo e in ogni settore. Unendo le forze, saremo in una posizione ancora più solida per affrontare la trasformazione globale dei talenti e accelerare l’innovazione”.
IA asse strategico della fusione
Coursera ha recentemente annunciato un’integrazione con l’ecosistema ChatGPT di OpenAI e una partnership sui contenuti con Anthropic, mentre Udemy ha lanciato nei giorni scorsi una nuova esperienza di microlearning basata sull’intelligenza artificiale, pensata per offrire lezioni brevi e personalizzate. Secondo le aziende, la piattaforma combinata consentirà di accelerare ulteriormente lo sviluppo di prodotti AI-powered, in un contesto in cui le competenze sull’IA stanno diventando un requisito essenziale: in base a recenti survey, un recruiter su tre non considera candidati privi di competenze in IA. Coursera ha inoltre annunciato l’intenzione di avviare, dopo il closing, un programma di riacquisto di azioni di dimensioni rilevanti. La fusione è stata approvata all’unanimità dai consigli di amministrazione di entrambe le società.
Brevi biografie
Fondata nel 2012 da Andrew Ng e Daphne Koller, Coursera è una delle più grandi piattaforme di apprendimento online al mondo. Al 30 settembre 2025 conta 191 milioni di utenti registrati e collabora con oltre 375 università e aziende per offrire corsi, certificazioni professionali e lauree. La piattaforma punta fortemente sull’AI generativa, con strumenti come Coach, Role Play e Course Builder, ed è utilizzata da istituzioni e imprese per attività di reskilling e upskilling in ambiti ad alta domanda come IA, data science, tecnologia e business.
Udemy è una piattaforma globale per lo sviluppo delle competenze, focalizzata sull’accelerazione delle skill tramite l’IA. Offre contenuti on-demand multilingua e percorsi personalizzati per individui e aziende, coprendo competenze tecniche, di business e soft skill. Migliaia di imprese, tra cui Ericsson, Volkswagen, The World Bank e Tata Consultancy Services, utilizzano Udemy Business per la formazione dei dipendenti. La società ha sede a San Francisco e hub operativi in diversi Paesi, tra cui Stati Uniti, India, Irlanda e Turchia.