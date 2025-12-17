Il 100% di Riello ad Ariston Group. Urso: 'Torna in mani italiane dopo anni'

AGI - Ariston Group acquisisce il 100% di Riello Group, storico operatore del settore, noto per il portafoglio di marchi iconici quali Riello e Beretta. Lo riporta una nota del gruppo.
Nel 2025 Riello prevede di raggiungere circa 400 milioni di euro di ricavi netti e circa 35 milioni di euro di Ebitda rettificato. Le parti hanno concordato un Enterprise Value di 289 milioni, su base cash and debt-free, pari a circa 5x EV / Ebitda adjusted 2026, includendo la stima delle sinergie a regime.
Dettagli finanziari e tempistiche di chiusura
L'operazione è attesa generare un impatto positivo sull'utile per azione rettificato già dal secondo anno post-closing, con un incremento high-teens nel 2026, includendo la stima delle sinergie a regime. L'acquisizione sarà finanziata con fondi propri di Ariston Group, con pagamento previsto al completamento dell'operazione. Post-acquisizione, il rapporto di indebitamento Nfp/Ebitda è atteso inferiore a 2.5x. Il completamento dell'operazione resta soggetto alle consuete condizioni di closing ed è previsto entro la fine del primo semestre 2026.
Trasferimento di asset e personale
Tutte le principali strutture industriali di Riello saranno trasferite ad Ariston Group, inclusi gli stabilimenti produttivi di Legnago e Volpago (Veneto, Italia), Torun (Polonia), Shanghai (Cina), il sito di assemblaggio e testing di Mississauga (Ontario, Canada) e i centri R&D di Lecco (Lombardia, Italia) e Angiari (Veneto, Italia). Circa 1.150 dipendenti Riello entreranno a far parte di Ariston Group, con circa la metà basata in Italia. I marchi Riello e Beretta continueranno a operare in Italia e nei mercati internazionali, mantenendo la loro identità distintiva, le rispettive strategie di go-to-market e le linee di prodotto.
Impatto strategico in Italia e nel mondo
In Italia, grazie alla combinazione dei business, il Gruppo rafforzerà il proprio ruolo nel settore del comfort climatico e del riscaldamento dell'acqua, ampliando il portafoglio prodotti e sfruttando un'ampia rete di installatori fidelizzati, supportata da una capillare rete di assistenza post-vendita. I clienti italiani potranno usufruire di servizi completi, dall'installazione al supporto continuo, elementi fondamentali nel contesto della transizione tecnologica.
L'operazione posiziona inoltre Ariston come riferimento globale nelle tecnologie di combustione pulita (applicazioni residenziali, commerciali e industriali). Ariston potrà vantare uno dei portafogli più completi del settore di sistemi di combustione e bruciatori – alimentati a gas naturale, miscele a idrogeno, biogas, biocarburanti e oli combustibili – con una significativa presenza internazionale in Europa, Nord America e Asia.
Le dichiarazioni
"Sono lieto di annunciare l'acquisizione di Riello, una tappa fondamentale della nostra strategia di crescita", ha dichiarato Paolo Merloni, presidente Esecutivo di Ariston Group. E ha aggiunto: "Riello rappresenta con orgoglio un'icona italiana centenaria nei settori del comfort termico e delle tecnologie avanzate di combustione. In continuità con le ragioni alla base della nostra quotazione in Borsa nel 2021 e con le numerose acquisizioni realizzate nell'ultimo decennio, inclusa Wolf-Brink, siamo determinati a svolgere un ruolo attivo nel processo di consolidamento del nostro settore; scala e innovazione sono gli elementi fondamentali per la transizione energetica e per gestire la crescente sofisticazione del mercato".
"Riello vanta una prestigiosa storia e persone di grande talento", ha detto da parte sua David Gitlin, presidente e amministratore delegato di Carrier. "Riteniamo che Ariston Group sia nella posizione ideale per guidare Riello nella prossima fase di crescita costruendo sulla sua storia".
"Siamo orgogliosi di dare il benvenuto al team di Riello nella famiglia Ariston Group", ha dichiarato infine Maurizio Brusadelli, ad di Ariston Group. E ha spiegato: "La partnership unisce i prestigiosi marchi Riello e Beretta con quelli di Ariston Group. Al di là dell'Italia, questa acquisizione strategica rafforza la nostra presenza in diversi mercati internazionali del comfort climatico, in particolare in Nord America. Permetterà significative opportunità di creazione di valore, anche attraverso piattaforme tecnologiche comuni e sinergie negli acquisti".
Urso, "Riello torna in mani italiane"
"Il Gruppo Riello, indiscusso protagonista dell'industria italiana, torna dopo anni in mani italiane. L'acquisizione da parte di Ariston Group chiude un percorso complesso, seguito in ogni sua fase dal Mimit, e segna un passaggio industriale di rilievo strategico". E' il commento del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.
"Un'operazione - ha aggiunto Urso - che rafforza la filiera del Paese, tutela l'occupazione e garantisce continuità e sviluppo alle attività produttive, nell'ambito di una strategia di crescita solida e di lungo periodo".
Giovedì 18 dicembre, alle ore 11, avrà luogo al Mimit il tavolo sulla vertenza Riello, già convocato in vista dell'acquisizione da parte di Ariston Group. Lo comunica il ministero in una nota.