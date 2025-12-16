Forbes incorona Elon Musk, il primo a superare i 600 miliardi di dollari

AGI - Elon Musk ha compiuto un nuovo passo verso l'obiettivo di diventare il primo trilionario della storia. All'inizio del mese, come riporta Forbes, la sua società aerospaziale SpaceX ha avviato un'offerta secondaria che valuta l'azienda 800 miliardi di dollari, il doppio rispetto ai 400 miliardi stimati ad agosto. L'operazione farebbe crescere il patrimonio di Musk - che detiene circa il 42% di SpaceX - di 168 miliardi di dollari, portandolo a una stima di circa 677 miliardi. Musk diventa così la prima persona al mondo a superare i 600 miliardi di dollari di patrimonio netto. Non solo: nessuno, finora, aveva mai raggiunto nemmeno la soglia dei 500 miliardi.
L'offerta arriva mentre SpaceX guarda a una possibile IPO nel 2026 che, secondo i media statunitensi, potrebbe valutare la società intorno a 1.500 miliardi di dollari. Ma anche senza una quotazione a questi livelli, che renderebbe verosimilmente Musk un trilionario, la sua partecipazione in SpaceX, stimata in 336 miliardi di dollari, è oggi il suo asset più prezioso.
La quota del 12% in Tesla, invece, vale circa 197 miliardi di dollari, esclusi i compensi in stock option legati al piano di incentivi del 2018, annullato da un giudice del Delaware nel gennaio 2024. Forbes ha comunque deciso di applicare "uno sconto del 50%" a quelle opzioni, valutandole 69 miliardi, in attesa dell'esito del ricorso di Musk alla Corte Suprema del Delaware.
Se il magnate nato in Sudafrica dovesse perdere l'appello, Tesla potrebbe comunque offrirgli una strada alternativa verso il traguardo del trilione. A novembre, infatti, gli azionisti hanno approvato un pacchetto retributivo record che potrebbe assegnargli fino a 1.000 miliardi di dollari in azioni, qualora l'azienda centrasse ambiziosi obiettivi di performance. C'è poi xAI Holdings: secondo indiscrezioni, la società sarebbe in trattative per raccogliere nuovi capitali a una valutazione di 230 miliardi di dollari, più del doppio rispetto ai 113 miliardi indicati da Musk a marzo, quando ha fuso la startup di intelligenza artificiale xAI con la piattaforma social X (ex Twitter). Forbes stima che Musk possieda il 53% di xAI Holdings, per un valore di circa 60 miliardi di dollari.
Forbes ha poi ripercorso le tappe di questa incredibile ascesa. Nel marzo 2020 il patrimonio di Musk era di 24,6 miliardi ma la crescita di Tesla lo ha portato a diventare, già nell'agosto di quell'anno, la quinta persona della storia a superare i 100 miliardi. Nel gennaio 2021 è diventato per la prima volta l'uomo più ricco del mondo, con quasi 190 miliardi. A settembre 2021 ha superato i 200 miliardi, a novembre i 300, a dicembre 2024 i 400 e a ottobre i 500 miliardi. L'unico altro a raggiungere i 300 e 400 miliardi è stato Larry Ellison, fondatore di Oracle. Oggi Musk è molto più vicino a diventare trilionario che a perdere il titolo di uomo più ricco del pianeta: il suo vantaggio sul secondo in classifica, il cofondatore di Google Larry Page, stimato a 252 miliardi, è di circa 425 miliardi. E con appena 23 miliardi di distanza dalla soglia dei 700 miliardi, il prossimo record potrebbe arrivare prima del previsto.