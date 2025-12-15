iRobot dichiara bancarotta e trasferirà gli asset ai cinesi

AGI - Il produttore dei robot aspirapolvere Roomba, iRobot, ha dichiarato bancarotta ai sensi del Capitolo 11 della legge fallimentare degli Stati Uniti e ha annunciato che trasferirà la propria attività a due società cinesi e che cesserà di essere quotata in borsa. L'azienda, con sede nel Massachusetts, ha dichiarato oggi di aver raggiunto un accordo di ristrutturazione in base al quale iRobot sarà acquisita dal suo principale finanziatore e produttore, Shenzhen Picea Robotics Co. e Santrum Hong Kong Co. "L'annuncio di oggi segna una tappa fondamentale per garantire il futuro a lungo termine di iRobot", ha dichiarato in un comunicato Gary Cohen, amministratore delegato di iRobot. Secondo Cohen, la transazione rafforzerà la sua posizione finanziaria e "garantirà continuità ai suoi consumatori, clienti e partner". In base ai termini dell'accordo di fallimento, iRobot continuerà a operare senza interruzioni per i suoi clienti.
Alla fine di novembre, iRobot doveva a Picea oltre 161 milioni di dollari per la produzione dei suoi prodotti, secondo un documento depositato presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti. Durante il procedimento, iRobot continuerà a operare normalmente, senza alcun impatto sulla sua app o sui programmi per i clienti, ha assicurato. A seguito dell'operazione, iRobot sarà interamente di proprietà di Picea e le sue azioni saranno ritirate dal Nasdaq.
Le sfide di iRobot
L'azienda sta registrando un calo delle vendite da diversi anni e si trova ad affrontare una crescente concorrenza da parte di prodotti spesso venduti a prezzi inferiori rispetto ai suoi robot. "Molti dei nostri concorrenti hanno dimostrato la loro capacità di replicare rapidamente le nuove funzionalità e innovazioni che abbiamo introdotto sul mercato e possono quindi offrire prodotti con capacità simili alle nostre a prezzi inferiori", ha dichiarato l'azienda a marzo, in occasione della pubblicazione del suo rapporto finanziario annuale.
Dati finanziari e fatturato
Lo scorso anno, iRobot ha generato circa 682 milioni di dollari di fatturato, con un calo di oltre il 23% rispetto all'anno precedente. Nel terzo trimestre di quest'anno, il fatturato è diminuito di quasi il 25% rispetto all'anno precedente.
Acquisizione fallita e ristrutturazione
L'azienda aveva previsto l'acquisizione da parte del gigante della vendita al dettaglio online Amazon, annunciata nel 2022. Tuttavia, Amazon ha abbandonato l'acquisizione all'inizio del 2024, a causa dell'incertezza relativa all'approvazione da parte della Commissione Europea, che ha ravvisato un rischio di riduzione della concorrenza nell'operazione. In seguito, iRobot ha annunciato un piano di ristrutturazione che prevedeva il licenziamento di 350 dipendenti. Questo piano, che avrebbe dovuto ridurre la forza lavoro di quasi un terzo, mirava a generare risparmi compresi tra 80 e 100 milioni di dollari.