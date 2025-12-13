Navigazione web reinventata: Google presenta Disco, il nuovo esperimento IA 

AGI - Google ha presentato 'Disco', un nuovo esperimento basato sull'intelligenza artificiale pensato per ripensare la navigazione web. Il progetto, sviluppato da Google Labs e alimentato dal modello Gemini 3, consente di trasformare le schede aperte nel browser in applicazioni personalizzate, chiamate GenTabs.
Con GenTabs, Disco suggerisce in modo proattivo strumenti interattivi utili a completare le attività legate a ciò che l'utente sta consultando online. Attraverso semplici prompt testuali, è possibile creare e modificare vere e proprie app web senza scrivere codice, utilizzando le informazioni presenti nelle tab aperte e nella cronologia delle conversazioni con Gemini.
In uno degli esempi mostrati da Google, l'utente sta pianificando un viaggio in Giappone per la fioritura dei ciliegi. Disco genera automaticamente una GenTab che funge da planner di viaggio, con calendari, timeline e mappe, affiancati da link alle fonti originali apribili come normali schede. L'app include anche schede informative sui livelli di affollamento delle città e suggerimenti per gestire le folle, aggiornabili in tempo reale. Secondo Google, a differenza dei chatbot tradizionali, GenTabs costruisce queste esperienze in tempo reale direttamente all'interno del browser, adattandole al contesto complessivo della navigazione e non alla singola pagina visualizzata.
Una volta generata, ogni app può essere ulteriormente affinata attraverso comandi in linguaggio naturale. Google sottolinea che tutti gli elementi generativi rimandano sempre alle fonti originali sul web, mantenendo un legame diretto con i contenuti di partenza. Negli ultimi mesi l'azienda ha intensificato gli esperimenti per integrare l'intelligenza artificiale nella navigazione online. A differenza di soluzioni come Comet di Perplexity o Atlas di ChatGPT, Google non ha scelto di sviluppare un browser AI separato, ma di evolvere l'esperienza di navigazione esistente. Con Disco, però, l'attenzione si estende all'intera sessione di navigazione, includendo più schede contemporaneamente. Per ora Disco sarà disponibile solo per un numero limitato di tester tramite Google Labs.
L'azienda afferma che le idee più interessanti emerse dall'esperimento potrebbero in futuro confluire in prodotti Google più ampi, incluso Chrome. GenTabs rappresenta la prima funzionalita' di una serie di strumenti che verranno testati nel tempo. L'accesso avverra' tramite waitlist, con un lancio iniziale su macOS.