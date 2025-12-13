Cisl in piazza per migliorare manovra e patto sociale
Cisl in piazza per migliorare manovra e patto sociale

Ma il fronte sindacale procede diviso sulla manovra. La Cisl chiede il taglio Irpef e incentivi
Andrea Managò
AGI - Al via la manifestazione della Cisl a piazza Santi Apostoli a Roma per chiedere di "migliorare la manovra" e "costruire un Patto". L'iniziativa rientra all'interno del 'Cammino della Responsabilità', la campagna di mobilitazione con cui la Confederazione ha attraversato in queste settimane tutto il Paese per sostenere le richieste di modifica alla legge di bilancio e rilanciare il patto sociale su lavoro, crescita e coesione. Il programma della giornata prevede l'intervento sul palco di delegate, delegati e pensionati della Cisl, in rappresentanza delle diverse categorie e poi le conclusioni.

La valutazione della legge di bilancio in discussione in questi giorni in Commissione al Senato ha visto il fronte sindacale mettere in campo valutazioni e tipologia di risposte differenti. Ieri la Cgil ha svolto uno sciopero generale contro una manovra che ritiene "ingiusta".

La mobilitazione degli altri sindacati

Il segretario generale Maurizio Landini ha parlato di "mobilitazione che nasce dalla mancanza di risposte concrete su lavoro, salari, sicurezza e diritti". La Uil invece ha tenuto una iniziativa a Roma a fine novembre chiedendo "modifiche su fisco, sanità e pensioni", invitando Cgil e Cisl a tornare al dialogo e all'unità dal 2026. La Cisl valuta positivamente il taglio dell'Irpef per il ceto medio per i redditi fino a 50 mila euro, la misura portante della legge di bilancio, anzi aveva chiesto di estenderlo fino a 60mila. La Cisl chiede incentivi per le assunzioni, a partire dalle donne con figli, e il finanziamento del fondo per la partecipazione dei lavoratori, compreso nella legge approvata a maggio scorso proprio su iniziativa della sigla sindacale.

