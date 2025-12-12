Tether presenta un'offerta per acquisire l'intera quota della Juventus. La replica di Exor: "Nessuna vendita" 

AGI - Tether ha presentato a Exor una proposta vincolante, interamente in contanti, per l'acquisizione dell'intera partecipazione nella Juventus Football Club.
Exor, non intendiamo vendere
A stretto giro arriva la replica di Exor, azionista di maggioranza della Juventus. Exor non ha intenzione di vendere la propria quota nella Juventus né a Tether né ad altri soggetti. Lo riferiscono fonti vicine alla holding sottolineando che la Juventus non è in vendita.
L'offerta di Tether
Subordinatamente alle approvazioni regolamentari, Tether intende lanciare un'offerta pubblica per le azioni rimanenti allo stesso prezzo, interamente finanziata con capitale proprio e supportata da un impegno a lungo termine nei confronti del club. È quanto si legge in un comunicato.
Questa proposta riflette la convinzione che la Juventus sia più di una semplice squadra di calcio - si legge nella nota del colosso degli stablecoin che già detiene l'11,5% della società bianconera. Per generazioni, la Juventus è stata sinonimo di disciplina, ambizione e della forza silenziosa di chi ricostruisce e va avanti, stagione dopo stagione. È un club che ha plasmato l'identità sportiva italiana e si è guadagnato la fedeltà dei tifosi di tutto il mondo.
Il Ceo di Tether
"Per me, la Juventus è sempre stata parte della mia vita", ha dichiarato Paolo Ardoino, CEO di Tether. "Sono cresciuto con questa squadra. Da ragazzo, ho imparato cosa significassero impegno, resilienza e responsabilità, guardando la Juventus affrontare con dignità il successo e le avversità.
Queste lezioni mi sono rimaste impresse a lungo dopo il fischio finale. Il nostro interesse per la Juventus nasce da profonda ammirazione e rispetto. La Juventus è un simbolo di eccellenza italiana con una presenza globale, costruita nel corso delle generazioni attraverso il duro lavoro, l'ambizione e l'incrollabile lealtà dei suoi tifosi.
Questi valori rispecchiano il modo in cui abbiamo costruito Tether, con pazienza, indipendenza e un'attenzione alla resilienza a lungo termine. Tether gode di una solida salute finanziaria e intende supportare la Juventus con un capitale stabile e un orizzonte a lungo termine.
Il nostro obiettivo è contribuire positivamente al futuro del club, sostenere le prestazioni sportive ai massimi livelli e aiutare la Juventus a continuare a crescere in modo sostenibile in un panorama sportivo e mediatico globale in rapida evoluzione. Questa proposta è formulata con umiltà e profondo senso di responsabilità nei confronti del club, dei suoi tifosi e della sua tradizione. Crediamo che la storia della Juventus sia ancora tutta da scrivere e che i suoi prossimi capitoli possano essere definiti da forza, continuità e ambizione".