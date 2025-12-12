Sciopero di oggi: disagi per treni, bus e metro. Fasce garantite

AGI - Contro una manovra di bilancio ritenuta ingiusta, la Cgil ha proclamato uno sciopero generale. L'astensione dal lavoro interesserà tutti i settori, pubblici e privati, per l'intera giornata. Sono inoltre previste manifestazioni in tutte le città, dal Nord al Sud Italia.
Il segretario generale, Maurizio Landini, parteciperà al corteo di Firenze il cui concentramento è previsto alle ore 9 in piazza Santa Maria Novella, per poi giungere in piazza del Carmine, dove prenderà la parola per il comizio conclusivo.
Con la mobilitazione di domani, la Cgil, insieme alle lavoratrici e ai lavoratori di questo Paese, chiede di aumentare salari e pensioni, fermare l'innalzamento dell'età pensionabile, contrastare la precarietà, introdurre una riforma fiscale equa e progressiva, dire no al riarmo e investire in sanità e istruzione, oltre che attuare vere politiche industriali e del terziario.
Modalità di adesione
Nel trasporto pubblico locale (autobus, tram, metropolitane)
Stop di 24 ore nel rispetto delle fasce di garanzia, stabilite a livello locale.
- Milano dalle 8.45 alle 15
- Torino dalle 9 alle 12 e dalle 15 a fine servizio
- Genova dalle 9 alle 17.30 e dalle 20.30 a fine servizio
- Bologna dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio
- Firenze dalle 8:15 alle 12:30 e dalle 14:30 a fine servizio (stop alla tramvia dalle 9.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio)
- Napoli dalle 9.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio (il personale Eav della Circumvesuviana sciopera dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio)
- Bari dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15,30 a fine servizio (il personale delle Ferrovie Sud Est sciopera dalle 8 alle 12.30 e dalle 15.30 a fine servizio)
- Cagliari dalle 9:30 alle 12:45, dalle 14:45 alle 18:30 e dalle 20:30 a fine servizio
- Palermo dalle 8.30 alle 17.30 e dalle 20.30 a fine servizio.
- Eesentato dallo sciopero il personale di Atac a Roma.
Nel trasporto ferroviario
stop al personale addetto alla circolazione dei treni dalle 00.01 del 12 dicembre alle 21 dello stesso giorno. Sono garantiti i treni a lunga percorrenza secondo gli accordi con le aziende (Trenitalia, Ntv, ecc) e rientranti nel periodo interessato dallo sciopero, sia quelli programmati nelle fasce orarie 6-9 e dalle 18 alle 21 del giorno di effettuazione dello sciopero del trasporto regionale.
Nei porti i lavoratori
Si fermano per un’intera prestazione giornaliera. Lo sciopero sarà effettuato garantendo i servizi minimi indispensabili.
Nel trasporto marittimo nei collegamenti con isole maggiori
Ritardi di 24 ore alla partenza della nave (ad esclusione di linee e servizi essenziali); nei collegamenti con isole minori sciopero dalle 00.01 alle 24 (ad esclusione di linee e servizi essenziali). Stop dalle 00.01 alle 24 anche per rimorchio portuale, ormeggio, battellagio e pilotaggio, garantendo i servizi minimi.
Per i Taxi sciopero di 24 ore
Articolato all’interno dei turni, garantendo i servizi minimi.
Scioperano dalle 00.01 alle 24 per un’intera prestazione lavorativa gli addetti alla viabilità di autostrade e Anas (verranno garantiti i servizi minimi funzionali ad assicurare la sicurezza della circolazione stradale).
Scioperano dalle 00.01 alle 24 per un’intera prestazione lavorativa lavoratori e lavoratrici del trasporto merci e logistica (vengono garantiti i trasporti di beni e prodotti essenziali), guardie ai fuochi, appalti ferroviari (addetti pulizia treni, stazioni, uffici, servizi accessori, ristorazione, accompagnamento treni notte), autonoleggio con conducente (garantite le fasce di garanzia 7-9 e 17-19) e senza, Rent a Car, noleggio con conducente (garantite le fasce di garanzia 7-9 e 17-19), soccorso stradale, gestione parcheggi e sosta, autoscuole, servizio scuolabus (il giorno 12 il personale sciopera per il solo servizio di ritorno dall’istituto scolastico), impianti a fune e trasporti funebri.
E’ stato esentato dallo sciopero il settore del trasporto aereo per una proclamazione precedente.