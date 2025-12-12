Leo: 'Obiettivo è tagliare le tasse per redditi fino a 60mila euro'

AGI - "Il nostro obiettivo è quello, ossia di andare il più possibile ad ampliare la sfera dei soggetti coinvolti" nel taglio delle aliquote fiscali. "Chi ha 60mila euro di redditi non è un ricco nababbo - ha aggiunto - quindi portare l'aliquota al 33% anche per chi arriva a 60mila, magari spingerci oltre, è sicuramente un obiettivo di legislatura". Lo ha detto il vice ministro dell'Economia Maurizio Leo, intervenendo ad Atreju.
"Spero che nel 2026, uscendo dalla procedura di infrazione, questo rappresenterà uno stimolo per riuscire a fare maggiori interventi" e ha aggiunto "noi vogliamo sicuramente arrivarci. Il nostro obiettivo è dire andiamo avanti con questa riduzione delle tasse. Non abbiamo la palla di vetro, ma si stanno ponendo le condizioni per arrivare a questo obiettivo. Noi le tasse le vogliamo tagliare e fare in modo che si pongano le condizioni per un nuovo rapporto tra fisco e contribuente".
In arrivo la modifica all'iperammortamento
L'iperammortamento per le imprese previsto dalla legge di bilancio diventerà triennale, dal 2026 al 2028. Ha aggiunto Leo, a margine del suo intervento ad Atreju. A chi gli chiedeva se il testo sarà tra quelli attesi per domenica, Leo ha replicato: "Certo. Abbiamo preso a base una serie di emendamenti che erano già stati presentati dai parlamentari e stiamo mettendoci a fianco le coperture".
