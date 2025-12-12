Ex Ilva: dopo Flacks Group arrivata anche l'offerta di Bedrock

AGI - Le amministrazioni straordinarie di Ilva e di Acciaierie d'Italia confermano le due offerte giunte per l'acquisizione dell'intero gruppo: Flacks Group e Bedrock.
In una nota si legge che "i commissari straordinari di Acciaierie d'Italia in Amministrazione Straordinaria (As), Giovanni Fiori, Giancarlo Quaranta, Davide Tabarelli, e di Ilva in amministrazione straordinaria, Alessandro Danovi, Francesco di Ciommo e Daniela Savi, rendono noto che, entro il termine fissato alla mezzanotte dell'11 dicembre 2025, sono pervenute due offerte per l'acquisizione dei complessi aziendali facenti capo agli stabilimenti ex Ilva.
Le proposte, entrambe relative all'acquisto di tutti i complessi aziendali, provengono da Bedrock Industries e Flacks Group". "Le due offerte - si specifica - sono state regolarmente depositate secondo quanto previsto dalle procedure e i commissari straordinari procederanno ora all'esame delle proposte per valutarne la completezza e la conformità ai requisiti indicati nel bando.
La procedura di gara - concludono i commissari di Ilva e di AdI - rimane comunque aperta: come previsto dal bando, eventuali ulteriori soggetti interessati potranno presentare una propria offerta purche' migliorativa rispetto a quelle già pervenute".
Decaro: incontrerè Urso
"Ho letto soltanto le notizie dei giornali e ho sentito il ministro Urso in questi giorni. Mi ha detto che c'è un'ipotesi, anche la possibilità che possa intervenire lo Stato, pero' non e' entrato nello specifico. Non sono ancora il presidente proclamato. Tra qualche settimana avrò la possibilità di incontrarlo e capire, per quello che potrà dire.
Perché poi in queste partite, quando c'è una manifestazione di pubblico interesse, ci sono degli atti di riservatezza". Lo ha affermato Antonio Decaro, vincitore delle elezioni regionali pugliesi, a margine della manifestazione della Cgil Puglia, correlata allo sciopero nazionale, ai giornalisti che gli hanno domandato un commento sull'offerta di Flacks Group per l'ex Ilva.
"Ho detto più volte che l'unica possibilita' per tenere insieme la de carbonizzazione e l'occupazione e' far intervenire lo Stato. Lo Stato al 100 per cento, con una quota, in maniera temporanea. Ci sono tante aziende di Stato, Leonardo, Fincantieri che si occupano anche di settori che non sono strategici nel nostro Paese".
"Quello dell'acciaio - ha sottolineato - è un settore strategico. Se vogliamo la decarbonizzazione e tutelare i lavoratori deve entrare lo Stato nella compagine societaria. Poi sicuramente la transizione ecologica portera' una riduzione dei posti di lavoro e bisognera' compensare con l'attrazione di altre aziende e altre possibilita' occupazionali".