I turisti amano il treno. L'87% degli italiani si muove su rotaia

AGI - Il treno si conferma il vettore privilegiato e strategico per il turismo culturale in Italia. L'87% dei cittadini lo sceglie come mezzo di trasporto turistico, per il 57% dei viaggiatori scegliere il treno significa evitare lo stress del traffico e della ricerca di parcheggio. Per il 51% è decisiva la comodità di arrivare direttamente nel cuore della città, mentre il 42% lo sceglie per potersi rilassare e godere il paesaggio.
A dirlo è la nuova ricerca condotta da SWG per Trainline, leader in Europa nella vendita di biglietti di treno e pullman, presentata in collaborazione con il Comune di Firenze e Fondazione Destination Florence. Tra le mete principali spiccano le città d'arte per l'80% degli italiani. La prima città in cui si utilizza di più il treno come mezzo di trasporto turistico è Firenze. Quasi un visitatore su due (49%) arriva in treno.
Firenze e le nuove generazioni
Con due italiani su tre (68%) che l'hanno visitata negli ultimi 5 anni, la scelta del treno si rivela particolarmente forte tra le nuove generazioni, come la Generazione Z per cui il 76% di loro ha visitato Firenze e tra i Millennials per cui il 57% raggiunge le città in treno. Questo modello di accesso virtuoso ha un impatto diretto sulla qualità dell'esperienza: la soddisfazione generale per la visita a Firenze è altissima (84%), con l'offerta culturale che raccoglie l'87% di apprezzamento.
La visione di Trainline
"La nostra tecnologia nasce per semplificare l'accesso al patrimonio culturale e di business italiano, rendendo il viaggio in treno la scelta più intelligente e sostenibile per vivere le città d'arte come Firenze. Questi dati confermano che siamo sulla strada giusta. Offrendo una piattaforma semplice e intuitiva, non solo rispondiamo a un'esigenza di comodità, ma promuoviamo un modello di turismo più moderno e rispettoso dell'ambiente, trasformando il modo in cui le persone accedono e si godono le meraviglie del nostro Paese". Così Andrea Saviane, Country Manager per l'Italia di Trainline.