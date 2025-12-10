Venerdì un nuovo sciopero generale, i settori a rischio

AGI - Venerdì 12 dicembre sciopero generale indetto dalla Cgil per l'intera giornata di lavoro, con manifestazioni, presìdi e comizi in tutte le regioni. I settori coinvolti vanno dai trasporti alla scuola passando anche per la sanità. "Una presenza diffusa - spiega la Cgil - che segnala la profondità del disagio sociale e la volontà del sindacato di cambiare una Legge di Bilancio ingiusta e dannosa per lavoratori, pensionati e giovani".
In particolare per il trasporto ferroviario lo stop parte dalle ore 00.01 alle ore 21.00 del 12 dicembre. Per il trasporto regionale di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21. Per i Vigili del Fuoco la protesta va dalle ore 9.00 alle ore 13.00. È escluso il settore dell'igiene ambientale ed Enav Roma. Di seguito il quadro delle principali manifestazioni:
Le manifestazioni in Toscana e Lazio
In Toscana manifestazione regionale a Firenze; concentramento ore 9 in piazza Santa Maria Novella, corteo con arrivo in piazza del Carmine, con interventi dal palco di delegati/e e conclusioni di Maurizio Landini, segretario generale Cgil.
Nel Lazio, previste iniziative in tutte le province, a Roma, corteo dalle ore 9.00 da piazza Vittorio Emanuele II fino ai Fori Imperiali. A concludere la manifestazione sarà il Segretario Generale della Fillea Cgil Antonio Di Franco.
Le piazze in Lombardia e Piemonte
Fitta la rete di piazze in Lombardia: a Milano il corteo principale della Lombardia prenderà il via alle 9.00 da Porta Genova e arriverà in Piazza della Scala. Interverranno delegati e delegate; le conclusioni saranno affidate a Michele De Palma, segretario generale Fiom Cgil.
In Piemonte, oltre alla manifestazione di Torino dove interverrà Tania Scacchetti, segretaria generale Spi Cgil; manifestazioni anche a Vercelli, Novara, Biella, Asti, Novi Ligure, Cuneo, Alba e Bra. La manifestazione regionale della Liguria si terrà a Genova e vedrà la conclusione del segretario confederale Cgil Pino Gesmundo.
Le iniziative in Emilia-Romagna e Abruzzo
In Emilia-Romagna, a Bologna interverrà Federico Bozzanca, segretario generale Fp Cgil.
In Abruzzo a L'Aquila manifestazione regionale con concentramento alle 10:00 alla Villa Comunale, previsti interventi di delegate e delegati e conclusioni di Fabrizio Russo, segretario generale Filcams Cgil.
Le manifestazioni in Campania e Puglia
Manifestazione regionale anche in Campania, a Napoli corteo che da piazza del Gesù raggiungerà piazza Municipio dove ci saranno gli interventi di lavoratrici e lavoratori, delegate e delegati, pensionate e pensionati, studentesse e studenti. Concluderà il segretario confederale Cgil Luigi Giove.
In Puglia, a Bari, corteo regionale con concentramento da Piazza Massari alle 9:30 e comizio finale in Piazza Libertà, dove concluderà Christian Ferrari, segretario confederale Cgil.
Le proteste in Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna
In Basilicata, la manifestazione regionale sarà nella fabbrica Stellantis di San Nicola di Melfi.
In Calabria, a Crotone concentramento nei pressi di Piazzale Stadio alle 9:30, il corteo regionale si snoderà lungo le vie cittadine per raggiungere Piazza Pitagora, per il comizio conclusivo previsto l'intervento di Marco Falcinelli, segretario generale Filctem Cgil; in Sicilia, manifestazione regionale a Palermo, appuntamento alle 9.30 in Piazza Santo Spirito, corteo e comizio in Piazza Indipendenza. In Sardegna, appuntamento regionale a Cagliari in Piazza del Carmine, conclusioni affidate a Daniela Barbaresi, segretaria confederale Cgil.