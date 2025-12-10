La Fed taglia ancora i tassi e annuncia cosa farà nel 2026

AGI - La Fed, come ampiamente atteso, ha tagliato i tassi di 25 pt al 3,50%-3,75%. Si tratta del terzo taglio consecutivo. I funzionari della Fed, nel documento in cui si evince il taglio di 25 pt base dei tassi d'interesse, hanno inoltre rivisto al rialzo le previsioni di crescita del PIL per il 2026, portandole al 2,3% dall'1,8% precedente.
Nel 2026 previsto un solo taglio
Secondo le previsioni aggiornate, nel corso del prossimo anno potrebbe essere necessaria una sola ulteriore riduzione dei tassi di interesse negli Stati Uniti, alla luce di un quadro più ottimistico su crescita e inflazione. Gli Stati Uniti potrebbero quindi registrare una crescita del Pil del 2,3% su base annua a fine 2026, rispetto all'1,8% previsto in precedenza. L'inflazione risulterebbe inoltre migliore di quanto temuto in passato, attestandosi al 2,4% contro il 2,6% stimato prima. Il tasso di disoccupazione, infine, resterebbe sui livelli attuali, al 4,4%.