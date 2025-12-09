Roma, oggi sciopero di 24 ore dei trasporti

AGI - Oggi a Roma uno sciopero dei trasporti di 24 ore indetto dal Sul, sindacato unitario lavoratori, metterà a rischio metro, bus e tram. Il servizio lungo la rete Atac verrà garantito solo nelle fasce di legge. Ossia da inizio servizio fino alle 8:29 e dalle 17 alle 19:59.
Mentre non sarà garantito nelle altre fasce. La protesta è per chiedere all'azienda di intervenire su alcune criticità indicate dai lavoratori: cambi turno individuali degli autisti, disagio del pasto, discriminazioni premiali nei diversi settori produttivi aziendali e negli adeguamenti parametrali, valorizzazione delle professionalità interne, la disciplina, i livelli di sicurezza nelle rimesse e all'uscita pedonale della rimessa Portonaccio.
Lo sciopero è il preludio a quello di venerdì 12 dicembre indetto dalla Cgil contro la legge di bilancio.