Nvidia, Trump autorizza la vendita alla Cina dei chip per IA

AGI - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato su Truth Social di aver autorizzato la vendita ad "acquirenti approvati in Cina e in altri Paesi" dei chip H200 di Nvidia, utilizzati per i sistemi di intelligenza artificiale.
Trump ha spiegato di averne informato l'omologo cinese Xi Jinping, che ha "reagito positivamente", e che le condizioni della cessione consentiranno di continuare a proteggere la sicurezza nazionale.
Trump ha dichiarato che Nvidia girerà agli Usa il 25% dei ricavi derivanti dalle vendite di queste unità di elaborazione grafica (Gpu), molto richieste per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, che avverranno "a condizioni che consentano una solida sicurezza nazionale".
"Questa politica sosterrà l'occupazione americana, rafforzerà l'industria Usa e beneficerà i contribuenti Usa". "Manterremo il primato americano nell'Intelligenza Artificiale", ha promesso Trump, "il dipartimento del Commercio sta finalizzando i dettagli e lo stesso approccio si applicherà ad Amd, Intel e altre grandi compagnie americane".