Ibm acquista la piattaforma dati Confluent 

AGI - Ibm ha annunciato che acquisirà la piattaforma di trasmissione dati Confluent per 11 miliardi di dollari, con l'obiettivo di potenziare i propri servizi di intelligenza artificiale (IA). Con la transazione, che dovrebbe concludersi a metà del 2026, IBM pagherà 31 dollari in contanti per azione per tutte le azioni ordinarie di Confluent in circolazione, si legge in una nota. La notizia ha fatto salire le azioni di Confluent del 29% alla Borsa di Wall Street, mentre quelle di Ibm sono aumentate dello 0,9%. Secondo Arvind Krishna, presidente e amministratore delegato di Ibm, l'accordo consentirà alle aziende di implementare l'IA generativa e gli agenti IA in modo "più efficiente, fornendo comunicazioni e flussi di dati affidabili tra ambienti, applicazioni e API".
L'azienda afferma inoltre che Confluent "eccelle" nella preparazione dei dati per l'IA e si allinea con la strategia di Ibm relativa al cloud ibrido e all'IA. Inoltre, Ibm prevede che l'acquisizione di Confluent accelererà la sua crescita a lungo termine, stimolerà "forti sinergie di prodotto" nel suo portafoglio e accelererà la crescita dei suoi ricavi.
Confluent ha oltre 6.500 clienti in settori chiave e mantiene partnership con leader tecnologici come Anthropic, Amazon Web Services e Microsoft.