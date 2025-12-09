In arrivo il contributo in bolletta di 55 euro: a chi spetta e come ottenerlo

AGI - E' in arrivo per il 2026 un contributo straordinario di 55 euro sulla materia prima per le forniture di energia elettrica relative ai clienti domestici residenti con ISEE fino a 15.000 euro o alle famiglie con almeno 4 figli a carico e ISEE inferiore a 20.000 euro. All'attuazione della misura provvederà una deliberazione dell'Arera. Lo prevede la bozza in circolazione del Dl Bollette, atteso in Cdm entro fine anno.
Con deliberazione dell'Arera, specifica il testo, si provvede alla "riduzione per il 2026 della parte della componente della spesa per gli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione applicata all'energia prelevata alle utenze non domestiche in bassa tensione".
All'attuazione delle misure si provvede mediante le risorse disponibili, necessarie a garantire la relativa copertura, a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali, pari a 1 miliardo di euro.
"La disposizione si pone l'obiettivo di ridurre il costo della fornitura di energia elettrica, per l'anno 2026, per i clienti domestici in condizioni di disagio economico da una parte e delle piccole a medie imprese connesse in bassa tensione dall'altra", si legge nella relazione illustrativa.