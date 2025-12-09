L'Antitrust multa Sky Italia per 4,2 milioni: 'Pratiche scorrette'

AGI - L'Antitrust ha irrogato una sanzione a Sky Italia di 4,2 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette. E' quanto si legge nel bollettino settimanale dell'Authority della concorrenza e del mercato. In particolare, l'Antitrust ha deliberato una sanzione da 2 milioni di euro per "ingannevolezza delle comunicazioni di aumento dei costi degli abbonamenti ai servizi Tv".
Un'ulteriore sanzione di 800.000 euro per "l'applicazione di tali aumenti a offerte Tv di Now il cui claim ("finché non disdici") induceva a pensare che ne fossero esclusi" e 1,4 milioni di euro per "la prospettazione alla clientela di offerte vantaggiose, con finalita' di customer retention, confezionate in particolare mediante l'attivazione di pacchetti Tv aggiuntivi o servizi accessori (Sky Wi-Fi), le cui condizioni promesse vengono sistematicamente disattese in fattura".
"Siamo stupiti di questa sanzione dell'Autorità, perché arriva nonostante le azioni messe in campo da Sky con l'obiettivo condiviso di rafforzare ulteriormente la trasparenza dei processi aziendali e di porre sempre il cliente al centro. Restiamo convinti della correttezza del nostro operato e valuteremo tutte le azioni necessarie nelle sedi più opportune". Questa la decisione di Sky Italia in merito alla decisione di Antitrust.