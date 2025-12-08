I mercati scommettono su un taglio dei tassi da parte della Fed

AGI - Gli economisti ritengono che la Federal Reserve sia pronta a tagliare i tassi di interesse la prossima settimana, nonostante le profonde divisioni tra i suoi policymaker. Il Federal Open Market Committee, il Comitato direttivo, si riunirà dopodomani mentre la decisione verrà annunciata mercoledì prossimo: la stragrande maggioranza degli investitori si aspetta che la banca centrale statunitense abbassi i costi di finanziamento degli Stati Uniti di un quarto di punto per la terza riunione consecutiva.
In particolare gli economisti intervistati dal Chicago Booth Clark Center per conto del Financial Times concorda con l'opinione dei mercati: l'85% dei 40 interpellati ritiene che la Fed alleggerirà i costi di finanziamento in risposta ai timori di un indebolimento del mercato del lavoro statunitense. Tuttavia, ritengono che il comitato sarà quasi certamente diviso su una mossa che sembra destinata a lasciare il range di riferimento dei fondi federali della banca centrale statunitense al livello più basso dao ltre tre anni. Ciò avviene in un contesto di crescenti preoccupazioni per le pressioni sui prezzi.
I membri del FOMC stanno ragionando se dare priorità all'indebolimento del mercato del lavoro statunitense rispetto a un tasso di inflazione che dalla primavera del 2021 è stato superiore all'obiettivo del 2% fissato dalla banca centrale. Diversi presidenti regionali come il presidente della Fed di New York, John Williams hanno riferito che, sebbene non avessero sostenuto il precedente taglio deciso a ottobre, appoggeranno invece quello della settimana prossima a causa dei timori che l'inflazione nel settore dei servizi stesse aumentando. Questo in un momento in cui l'impatto completo dei dazi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sul prezzo delle importazioni statunitensi deve ancora farsi sentire.
Solo uno degli intervistati dal sondaggio FT-Chicago Booth è del parere che i 12 membri votanti del FOMC sarebbero in grado di superare le loro divergenze e sostenere all'unisono un taglio dei tassi. Il 60% degli intervistati ritiene invece che ci saranno due dissensi, mentre un altro terzo ne prevede tre o più.
"Se la motivazione del dissenso è il mancato raggiungimento dell'obiettivo di inflazione, ciò può migliorare la credibilità dell'obiettivo stesso", ha affermato Stephen Cecchetti, professore alla Brandeis University.
"Allo stesso tempo, una divisione significativa, indipendentemente dal fatto che votino contro la decisione, solleva interrogativi sugli obiettivi collettivi del FOMC", ha proseguito. Da settembre 2019 non ci sono stati più di due voti contrari in una riunione del FOMC. L'ultima volta che ce ne sono stati più di tre è stato nel 1992. Il candidato più probabile a votare contro un taglio dei tassi è il presidente della Fed di Kansas City Jeff Schmid, che ha dissentito anche in ottobre. Susan Collins, presidente della Fed di Boston, e Austan Goolsbee di Chicago hanno indicato che questa volta potrebbero unirsi a Schmid nel votare contro il consenso. Anche il governatore della Fed Michael Barr ha segnalato che ritiene ci sia poco spazio per abbassare i costi di finanziamento. Il suo omologo nel consiglio, Stephen Miran, chiederà quasi certamente un nuovo taglio massiccio di 50 punti base. Miran, stretto alleato di Trump, condivide il desiderio del presidente degli Stati Uniti di vedere un rapido calo dei costi di finanziamento.
Quanto pesa il mercato del lavoro
Dopo diversi anni di forte crescita, molti membri del FOMC ritengono che il mercato del lavoro statunitense stia iniziando a raffreddarsi. L'ultimo rapporto del Bureau of Labor Statistics ha mostrato che a settembre sono stati creati un numero inaspettatamente elevato di posti di lavoro nella più grande economia mondiale. Tuttavia, la disoccupazione è leggermente aumentata e i dati più recenti del settore privato mostrano che le aziende statunitensi stanno licenziando un numero maggiore di lavoratori. Molti intervistati nel sondaggio concordano con i falchi del FOMC sul fatto che la banca centrale statunitense debba concentrarsi maggiormente sulla lotta all'inflazione piuttosto che sul mantenimento di un mercato del lavoro forte. Il 48% ritiene che la priorità debba essere il controllo dei prezzi, contro il 5% che ritiene che l'attenzione debba concentrarsi sull'occupazione. Il resto vorrebbe che entrambi gli aspetti del doppio mandato della Fed avessero lo stesso peso.