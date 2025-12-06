Tredicesime più ricche e a Natale più regali

AGI - Quest'anno per i regali di Natale si spenderanno 211 euro pro capite: cifra che rimane sostanzialmente sullo stesso livello dello scorso anno (210 euro), nonostante una maggiore disponibilità delle famiglie.
Lo rileva l'indagine di Confcommercio, in collaborazione con Format research. Complessivamente, quest'anno per i regali si spenderanno 10,1 miliardi di euro, il dato più alto dal 2020 ad oggi.
Gli italiani pensano più al tempo libero
Gli italiani hanno aumentato negli ultimi dieci mesi del 2025 alcune voci di consumo, dedicandosi un po' di più al tempo libero e servizi ricreativi, come musei, cinema e teatri, (+17%) e al benessere personale (+4%), ma anche regalandosi un nuovo elettrodomestico (+10,5%) o mangiando più spesso al ristorante (+0,8%). Consumi che potrebbero crescere ulteriormente in questa parte finale dell'anno.
Quest'anno la spesa complessiva per i regali dunque non solo sarà la più alta degli ultimi 5 anni, ma soprattutto si faranno più regali rispetto allo scorso Natale.
Aumenta la spesa per il Natale
Secondo l'ufficio studi di Confcommercio sale, infatti, all'81,5% (dal 79,9% dell'anno scorso) la percentuale di chi si dedicherà a questo rito e, mentre diminuiscono le persone che prevedono di passare un Natale dimesso (dal 77,1% al 72,7%), sono sempre più numerose le persone che affronteranno con piacere questa spesa (dal 44,4% al 47,8%) confermando, dunque, la 'magia delle festività natalizie'.