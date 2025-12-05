Meta compra Limitless e continua a spingere sui wearable

AGI - L’azienda di intelligenza artificiale Limitless, specializzata in dispositivi indossabili, è stata acquisita da Meta. L’annuncio è arrivato direttamente dal co-fondatore e CEO Dan Siroker, che in un post sul blog aziendale ha spiegato le ragioni dell’operazione, cosa cambierà per i clienti e quale sarà il ruolo della società all’interno del gruppo guidato da Mark Zuckerberg. Siroker ha ricordato che quando Limitless nacque, cinque anni fa, “l’IA era percepita come un sogno distante” e una startup impegnata contemporaneamente su intelligenza artificiale e hardware veniva considerata quasi “ridicola”. Oggi, sostiene, il contesto è completamente diverso: “Il futuro che stiamo costruendo non è più un’idea strana ai margini. È diventato inevitabile”.
Secondo il CEO, la scelta di unirsi a Meta nasce dalla convergenza di una visione comune: “Meta ha annunciato il suo obiettivo di portare una superintelligenza personale a tutti, e una parte chiave di questo progetto è la creazione di indossabili avanzati basati sull’IA. Condividiamo questa visione e lavoreremo insieme per realizzarla”.
Cosa cambia per i clienti
Per i clienti attuali del Pendant, il dispositivo di Limitless capace di registrare conversazioni e generare sintesi tramite IA, l’azienda assicura continuità: il prodotto sarà supportato per almeno un altro anno, non sarà più venduto ai nuovi utenti e gli abbonamenti verranno eliminati. Gli utenti attuali otterranno il piano “Unlimited” gratuitamente.
Verranno invece dismesse funzionalità non legate al Pendant, come Rewind. Limitless ha inoltre reso disponibile uno strumento per esportare o cancellare facilmente tutti i propri dati. Per continuare a utilizzare il dispositivo sarà necessario accettare la nuova informativa sulla privacy e i nuovi termini di servizio.
Un mercato in pieno movimento
Meta non ha commentato immediatamente l’acquisizione, che si inserisce nel crescente interesse del gruppo per gli indossabili basati sull’intelligenza artificiale. Il segmento, come ricorda CNBC, è in forte movimento: i Ray-Ban smart glasses di Meta integrano già un assistente AI; altri player come Friend, Plaud e Bee (acquisita da Amazon a luglio) stanno sviluppando dispositivi simili, mentre Amazon punta sull’ecosistema Alexa+ e Google integra il modello Gemini nei Pixel 10. Limitless entra così in un mercato in fermento, ma ancora senza un prodotto realmente dominante.