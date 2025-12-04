Grande attesa per il colore dell'anno e Pantone spiazza tutti

AGI - L'attesa per il colore dell'anno 'Pantone' è sempre alta, ma la scelta del 2026 ha spiazzato molti addetti ai lavori: il bianco. O meglio, 'Cloud Dancer', la tonalità individuata dagli esperti del settore. Non un bianco puro, ma una sfumatura vanigliata che ricorda l'interno di un marshmallow, pensata per trasmettere dolcezza ed equilibrio.
"In questo momento di trasformazione, in cui stiamo ripensando il nostro futuro e il nostro posto nel mondo, Pantone 11-4201 Cloud Dancer è una tonalità discreta che offre una promessa di chiarezza", spiega Leatrice Eiseman, direttrice esecutiva del Pantone Color Institute. "La cacofonia che ci circonda è diventata travolgente, rendendo più difficile ascoltare la nostra voce interiore. Cloud Dancer è una scelta consapevole di semplificazione: affina la concentrazione e ci libera dalle distrazioni esterne".
L'idea, quest'anno, è contrastare il caos che segna la vita quotidiana e la pressione costante che grava sulle persone. Pantone è un riferimento globale nella standardizzazione del colore e ogni anno il Color of the Year viene scelto dal suo istituto di ricerca, che analizza tecnologie emergenti, valori sociali, collezioni artistiche, mete di viaggio e, più in generale, il clima emotivo condiviso da designer e consumatori. La scelta di un bianco, invece, non sorprende del tutto il mondo del design, dove da mesi si osserva un ritorno a palette neutre e materiali naturali.
Architetti e interior designer, spiegano gli analisti, stanno spingendo verso ambienti "rigenerativi", con colori che riducono lo stress visivo in un contesto dominato da iper-connessione e sovrastimoli digitali. Non è la prima volta che l'azienda punta su tonalità che richiamano calma e introspezione: nel 2025 era stato selezionato il caldo Mocha Mousse, mentre nel 2024 a dominare era stata la morbida Peach Fuzz. Cloud Dancer potrebbe essere il primo bianco a ottenere questo titolo, anche se Pantone si era avvicinata nel 2006 con il neutro Sand Dollar, scelto allora per riflettere le preoccupazioni economiche del periodo. Secondo l'azienda, la nuova tonalità richiama il bisogno di connessione e comprensione reciproca. Il bianco rimanda anche a una "pagina bianca": un nuovo inizio da cui ripartire. E forse e' proprio questo l'augurio migliore per il 2026.