Leroy Merlin vittima di un cyberattacco: colpiti i dati dei clienti

AGI - La catena di bricolage e fai da te, Leroy Merlin è stata presa di mira da un attacco informatico che ha coinvolto i dati personali associati ai conti fedeltà di diverse centinaia di migliaia di suoi clienti, ha appreso giovedì 4 dicembre dall'Agence France-Presse.
Secondo Leroy Merlin, i dati bancari e le password degli account dei clienti non sono stati interessati. Sono state colpite le "informazioni di contatto", come nomi, numeri di telefono, indirizzi email e indirizzi postali. L'azienda, parte del gruppo Mulliez, prevede di presentare un reclamo e ha informato la Commissione Nazionale per l'Informatica e le Libertà Civili (CNIL). "I clienti interessati sono stati informati non appena siamo venuti a conoscenza dell'attacco" e sono in corso verifiche per valutarne l'entità, ha aggiunto Leroy Merlin.
Anche Auchan, un altro marchio del gruppo Mulliez, è stato vittima di attacchi informatici su larga scala quest'estate e alla fine del 2024. Lunedì, l'agenzia per l'impiego France Travail ha annunciato che i dati personali di circa 1,6 milioni di giovani supportati dai suoi centri per l'impiego locali erano "a rischio di divulgazione" a causa di un attacco informatico.
Secondo l'ultimo rapporto annuale della CNIL, pubblicato nell'aprile 2025, il numero di violazioni che hanno interessato più di un milione di persone è raddoppiato in un anno, passando da circa venti a circa quaranta attacchi riusciti.