ChatGPT: Sam Altman dichiara “codice rosso” per la sfida con Google

AGI - Il ceo di OpenAI, Sam Altman, ha dichiarato "codice rosso" a livello aziendale, poiché la sua tecnologia ChatGPT deve affrontare una forte concorrenza da parte di altri grandi concorrenti tecnologici, in particolare Google. Lo riportano i media statunitensi. In una nota al personale di lunedì, Altman ha detto ai dipendenti che l'azienda si trova "in un momento critico per ChatGPT" e che le risorse devono essere dedicate a respingere la nuova concorrenza del suo chatbot.
Altman ha affermato che altri progetti saranno rinviati, incluso un piano per introdurre la pubblicità nel chatbot. Secondo la nota riportata da The Information e dal Wall Street Journal, Altman ha affermato che "codice rosso" significa che OpenAI ritarderà anche i progressi con altri prodotti come gli agenti di intelligenza artificiale, che mirano ad automatizzare attività legate allo shopping e alla salute.
Con una valutazione di mezzo trilione di dollari, OpenAI è l'azienda privata più preziosa al mondo. I principali investitori sono ansiosi di acquisire azioni dell'azienda, ma crescono gli interrogativi su come possa generare ricavi sufficienti a coprire gli enormi costi di fornitura dell'intelligenza artificiale alle sue centinaia di milioni di utenti, la stragrande maggioranza dei quali utilizza il servizio gratuitamente.
Il mese scorso Google ha lanciato il suo ultimo modello di intelligenza artificiale Gemini, coronando una svolta radicale dopo essere stata colta di sorpresa dal lancio di ChatGPT tre anni fa e derisa per i primi errori nella sua corsa a OpenAI.