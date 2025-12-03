Cantieri e code in autostrada: dal 2026 scattano i rimborsi

AGI - Dal 2026 i disagi in autostrada dovranno essere rimborsati. Il Consiglio dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti ha approvato la delibera 211/2025 che introduce il diritto al rimborso del pedaggio autostradale in caso di disagi dovuti alla presenza di cantieri e in caso di blocco del traffico dovuto a cause diverse (es. incidenti, fenomeni meteo).
Si tratta, si legge in una nota, di un provvedimento unico nel suo genere e molto atteso, annunciato dal Presidente Zaccheo nella Relazione annuale al Parlamento del 17 settembre scorso.
La misura risponde a un'esigenza concreta: offrire maggiori garanzie ai cittadini che, sempre più spesso, si trovano a fronteggiare rallentamenti e disagi legati alla presenza di cantieri o a blocchi del traffico.
"Con questa delibera - ha dichiarato il Presidente Zaccheo - l'Autorità ribadisce un principio essenziale: il pay per use, il pedaggio deve essere sempre equo e proporzionato al servizio effettivamente usufruito. È un atto di tutela verso i viaggiatori".
D'altro canto, l'Autorità non può non tener conto dell'importanza dei cantieri per la manutenzione, la sicurezza, e il miglioramento dell'infrastruttura. "Occorre allo stesso tempo considerare un altro aspetto fondamentale - continua Zaccheo - quello della sostenibilità complessiva del sistema: contemperare i diritti degli utenti con la tenuta economica delle infrastrutture è indispensabile per garantire un equilibrio duraturo".