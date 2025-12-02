Anche Samsung lancia il suo primo smartphone con tripla piegatura

AGI - Samsung ha presentato il suo primo smartphone con 'tripla piegatura', un dispositivo in edizione speciale e dal prezzo estremamente elevato, pensato per una nicchia e “non destinato alla vendita di massa”, come ha ammesso la stessa azienda.
Il Galaxy Z TriFold sarà in vendita dal 12 dicembre in Corea del Sud a 2.443 dollari (2.104 euro), oltre il doppio del nuovo iPhone 17. Si tratta di un modello 'ultrafine', sottilissimo, che una volta aperto raggiunge i 25,4 centimetri di diagonale, offrendo “maggiori possibilità di creazione e lavoro”, ha dichiarato il gruppo sudcoreano. Il dispositivo è disponibile solo in colore nero, pesa 309 grammi e nel punto più sottile misura meno di 0,5 centimetri.
La tripla piegatura non è una novità assoluta: Huawei aveva già lanciato un modello simile lo scorso anno, anch’esso proposto a un prezzo molto alto. E non disponibile in Europa. In un mercato degli smartphone che cresce in modo irregolare, i produttori stanno puntando su soluzioni più spettacolari per distinguersi.
Il nuovo TriFold integra anche funzionalità di intelligenza artificiale generativa, che possono fornire assistenza in tempo reale tramite condivisione dello schermo o della fotocamera.
Secondo Alex Lim, vicepresidente esecutivo di Samsung Electronics, il TriFold è da considerarsi “un prodotto in edizione speciale”.
Il lancio arriva mentre gli ultimi dati di settore indicano che Apple è in corsa per superare Samsung per la prima volta in 14 anni come primo produttore mondiale di smartphone entro il 2029.
Le stime di Counterpoint Research prevedono per Apple una quota globale del 19,4% nel 2025, contro il 18,7% di Samsung. Cupertino, inoltre, è da tempo indicata come pronta a presentare un iPhone pieghevole, forse già dal prossimo anno.