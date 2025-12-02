In Manovra spunta l'emendamento per le campagne per la natalità

ADV
AGI - Campagne di comunicazione di pubblico interesse mirate alla promozione della natalità, per sostenere le misure finanziarie in materia di famiglia e contrastare il fenomeno del calo demografico. Lo prevede un emendamento di FdI, a firma della senatrice Lavinia Mennuni, inserito tra i testi segnalati in sostituzione di quelli dichiarati inammissibili. L'emendamento chiede che nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio venga istituito un fondo con una dotazione finanziaria pari a 30 milioni di euro, di cui 20 milioni per il 2026 e 10 milioni il 2027, per lo svolgimento di campagne di comunicazione mirate alla promozione della natalità.
ADV
Condividi
ADV