"La Banca centrale europea si rifiuta di garantire il prestito da 140 miliardi per l'Ucraina" 

AGI - La Banca centrale europea avrebbe rifiutato di garantire un pagamento da 140 miliardi di euro destinato all'Ucraina, compromettendo il piano dell'Ue per finanziare un “prestito di riparazione” basato sui beni russi congelati. Lo scrive il Financial Times, citando più funzionari.
Secondo il quotidiano, la Bce ritiene che la proposta della Commissione europea violerebbe il suo mandato, complicando ulteriormente il tentativo di Bruxelles di raccogliere fondi utilizzando gli asset della banca centrale russa bloccati presso Euroclear, il depositario belga di titoli.
Il rifiuto complica ulteriormente il progetto europeo di raccogliere il maxi-prestito utilizzando gli asset della banca centrale russa immobilizzati presso Euroclear, mentre Bruxelles rimane sotto pressione per sostenere l'Ucraina nei prossimi due anni, in un contesto di carenza di liquidità a Kiev, nuove offensive russe e iniziative diplomatiche avanzate da Washington. La Commissione, scrive il Financial Times, prevedeva garanzie pubbliche degli Stati membri, ma secondo i funzionari i governi non sarebbero in grado di reperire rapidamente fondi in caso di emergenza. Da qui la richiesta, respinta, di far intervenire la Bce come prestatore di ultima istanza per Euroclear Bank. Dopo il no dell’Eurotower, Bruxelles sta lavorando a soluzioni alternative per assicurare la liquidità necessaria.
L'Ue, ricorda il quotidiano, ha congelato finora 210 miliardi di euro di beni russi, ma il Belgio si oppone al prestito, temendo che, qualora gli asset venissero scongelati e restituiti a Mosca, Euroclear non potrebbe rimborsarli. Il premier belga Bart De Wever, si legge, ha definito il piano “fondamentalmente sbagliato” e pretende garanzie legali e irrevocabili degli altri 26 Stati prima del vertice del 18 dicembre, ricordando che le sanzioni devono essere rinnovate ogni sei mesi all'unanimità e alcuni Paesi, tra cui l'Ungheria, contestano il rinnovo.