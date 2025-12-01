Nvidia investe 2miliardi di dollari nel fornitore Synopsys

AGI - Nvidia ha annunciato di aver acquistato 2 miliardi di dollari di azioni ordinarie del fornitore di software destinati ai produttori di semiconduttori Synopsys, nell'ambito di una partnership strategica per accelerare le soluzioni ingegneristiche di informatica e intelligenza artificiale.
Nell'ambito della partnership pluriennale, Nvidia aiuterà Synopsys ad accelerare il suo portafoglio di applicazioni ad alta intensità di calcolo, a promuovere l'ingegneria dell'intelligenza artificiale agentica (incentrata cioè sul processo decisionale e sull'azione autonomi), ad ampliare l'accesso al cloud e a sviluppare iniziative congiunte di go-to-market. Nvidia ha dichiarato di aver acquistato le azioni Synopsys a 414,79 dollari ad azione.
"La nostra partnership con Synopsys sfrutta la potenza del calcolo accelerato e dell'intelligenza artificiale di Nvidia per reinventare l'ingegneria e la progettazione, consentendo agli ingegneri di inventare prodotti straordinari che daranno forma al nostro futuro", ha affermato il ceo di Nvidia, Jensen Huang, in un comunicato.
Le azioni Synopsys sono balzate di circa il 7% nelle contrattazioni pre-mercato a Wall Street, mentre quelle di Nvidia sono scese di circa l1%.
Nvidia è stata una delle maggiori beneficiarie del boom dell'intelligenza artificiale perché produce le unità di elaborazione grafica, o Gpu, fondamentali per la creazione di modelli di intelligenza artificiale e per l'esecuzione di carichi di lavoro di grandi dimensioni.
Synopsys offre una gamma di soluzioni ingegneristiche, tra cui la progettazione del silicio e l'automazione della progettazione elettronica, che aiutano i suoi clienti a realizzare prodotti basati sull'IA. "La complessità e i costi dello sviluppo di sistemi intelligenti di nuova generazione richiedono soluzioni ingegneristiche con una più profonda integrazione di elettronica e fisica, accelerate dalle capacità di intelligenza artificiale e di elaborazione", ha affermato in una nota Sassine Ghazi, ceo di Synopsys.
