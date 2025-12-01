Mozzarella Dop, si chiude il tour in Europa

AGI - Si è concluso con successo il tour di promozione in Europa organizzato dal Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP, in sinergia con il Consorzio di Tutela della Ricotta di Bufala Campana DOP e il Consorzio del Prosciutto di San Daniele DOP. La campagna, che mirava a diffondere lo stile di vita italiano e il gusto autentico del Made in Italy, ha toccato oltre quindici eventi nelle principali città di sette Paesi: Francia, Germania, Belgio, Olanda, Inghilterra, Austria e Svizzera.
Denominata la "Campagna d’Europa," l'iniziativa ha puntato a rafforzare l’export nel Vecchio Continente attraverso un piano ambizioso, con l’obiettivo strategico di guardare al futuro e alle nuove generazioni di consumatori. La promozione si è concentrata sul raccontare come nascono prodotti unici al mondo e, al contempo, su come saperli esaltare al meglio.
Il supporto alla campagna
Il progetto congiunto dei Consorzi, co-finanziato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, è stato supportato da una campagna di digital advertising e da una campagna outdoor con affissioni e totem installati nei centri commerciali e nelle stazioni delle metropolitane.
Il successo degli eventi promozionali
A consolidare la presenza dei Consorzi nei diversi Paesi è stata una serie di eventi che si sono svolti da settembre a novembre. Le location spaziavano dalle sedi istituzionali, come ambasciate e istituti di cultura, fino a ristoranti e locali di tendenza, intercettando così tutte le tipologie di consumatori. Si sono tenute masterclass dedicate agli stakeholders esteri, seguite da degustazioni guidate rivolte ai mozzarella-lover. Tutti gli appuntamenti hanno registrato il tutto esaurito (sold out), un segnale inequivocabile del successo crescente della Bufala Campana DOP all’estero.
Il commento del presidente Domenico Raimondo
"In un anno caratterizzato da grandi incertezze," ha commentato il presidente del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana DOP, Domenico Raimondo, "abbiamo scelto di rinsaldare la nostra presenza nei mercati più significativi per l'export e l'accoglienza registrata ci conferma il grande apprezzamento all’estero per il Made in Italy. L’obiettivo strategico ora è continuare a garantire la massima trasparenza e qualità, due direttrici fondamentali del lavoro del nostro Consorzio."