La Germania alla Ue: "Estendere al 2035 veicoli ibridi e biocarburanti"

AGI - Il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, ha scritto una lettera alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, chiedendo di estendere oltre il 2035 alcuni veicoli ibridi e un ruolo per i biocarburanti, avanzati e tradizionali.
"La mobilità elettrica è la tecnologia chiave del futuro nel percorso verso la neutralità climatica. Allo stesso tempo, tuttavia, è necessaria una maggiore flessibilità e apertura tecnologica per tenere conto dei diversi punti di partenza e dei vari percorsi di innovazione in Europa", si legge nella lettera, in vista della revisione del regolamento sulle emissioni di Co2 dei veicoli che dovrebbe essere presentata il 10 dicembre.
"Con questo approccio, tutte le tecnologie disponibili, oggi e in futuro, devono poter contribuire agli obiettivi climatici. Dopo il 2035, oltre alle auto completamente elettriche, dovrebbe essere possibile immatricolare anche auto con doppio sistema di trazione (motore elettrico + motore a combustione), se le emissioni residue vengono compensate sia nel settore auto sia in quello dei carburanti. Inoltre, i presidenti dei Lander tedeschi hanno proposto all'unanimità che anche tecnologie di transizione come le ibride plug-in (Phev), le elettriche con range extender (Erev) e i motori a combustione molto efficienti possano continuare a essere ammesse dopo il 2035", afferma il cancelliere.
"Dobbiamo considerare le emissioni dell'intero parco auto, cioè sia delle nuove auto sia di quelle già in circolazione. Nella flotta esistente c'è ancora potenziale per ridurre le emissioni. Per questo motivo, le quote di miscelazione di carburanti sintetici e biocarburanti avanzati dovrebbero essere aumentate in modo adeguato. Anche i biocarburanti tradizionali dovrebbero continuare a contribuire agli obiettivi di riduzione delle emissioni", si legge ancora.
"Le riduzioni delle emissioni lungo l'intera catena del valore - ad esempio mediante l'uso di materiali sostenibili come l'acciaio verde europeo o nella produzione di celle per batterie come parte della creazione di valore europea - dovrebbero essere conteggiate nel raggiungimento degli obiettivi delle flotte", afferma Merz, secondo cui inoltre "le sanzioni a livello europeo derivanti da violazioni dei limiti di flotta devono essere evitate. La proposta della Commissione di rendere più flessibili gli obiettivi intermedi per il triennio 2025-27 rappresenta un primo passo importante in questa direzione. Sulla base dell'esperienza maturata con l'obiettivo intermedio del 2025, consideriamo inoltre praticabile un allentamento corrispondente dell'obiettivo intermedio del 2030".
"Accogliamo con favore, in linea di principio, l'elettrificazione delle flotte aziendali, ma respingiamo una quota legale uniforme. Per i veicoli ibridi, l'attuale autonomia elettrica dei veicoli moderni, che aumenta con il continuo sviluppo tecnologico, dovrebbe essere meglio considerata nei limiti di flotta per quanto riguarda il cosiddetto 'fattore di utilità, e con meno burocrazia", si afferma ancora.
"Il nostro obiettivo comune dovrebbe essere quello di ottenere una regolamentazione favorevole all'innovazione, aperta alle nuove tecnologie e in grado di trovare un equilibrio tra protezione dell'ambiente e competitività industriale", conclude la lettera.
