Tredicesima in arrivo: la riceveranno 36 milioni di italiani 

AGI - È in arrivo la tredicesima. A partire da lunedì prossimo, infatti, 16,3 milioni di pensionati inizieranno a riceverla, mentre entro Natale sarà corrisposta anche a 19,7 milioni di lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato. Complessivamente, questa mensilità aggiuntiva verrà pagata a 36 milioni di italiani.
L'Ufficio Studi della CGIA segnala che la gratifica natalizia non "premierà" solo i pensionati, gli operai e gli impiegati, ma rappresenterà un significativo introito anche per l'erario, con un gettito Irpef stimato in 13,8 miliardi di euro.
Impegno economico e beneficio netto
Di conseguenza, al lordo delle imposte, l'INPS, le Amministrazioni pubbliche e i datori di lavoro privati per onorare il pagamento delle tredicesime dovranno sostenere un impegno economico complessivo pari a 55,9 miliardi di euro. Cosicché, al netto delle imposte, nelle tasche degli italiani arriveranno ben 42 miliardi di euro.
In arrivo il "bonus mamme" e l'aiuto ai pensionati al minimo
Una novità introdotta quest'anno riguarda il "bonus mamme", che sarà erogato a dicembre alle lavoratrici dipendenti o autonome con due o più figli a carico e con un reddito annuo inferiore a 40.000 euro. L'importo, corrisposto una tantum, è pari a 40 euro per ogni mese lavorato nel 2025 e non potrà superare i 480 euro.
Inoltre, anche per l'anno in corso è confermata l'erogazione a dicembre di un bonus di quasi 155 euro ai pensionati inps over 64 con redditi molto bassi. per beneficiare di tale contributo, gli aventi diritto devono percepire una pensione annua non superiore al trattamento minimo inps, fissato a 7.844,20 euro. tale limite deve essere relazionato al reddito complessivo del pensionato, sia esso singolo o in coppia, che deve rientrare in specifiche soglie stabilite dalla normativa vigente.
Per i regali di Natale spenderemo 10 miliardi
Visto l'andamento dei consumi delle famiglie registrato nella prima parte dell'anno, l'Ufficio Studi della Cgia stima che, rispetto l'anno scorso, l'ammontare complessivo della spesa destinata ai regali di Natale rimanga stabile e pari a circa 10 miliardi. Un importo che rispetto a 10 anni fa si è comunque ridotto di circa un terzo. Come mai? In primo luogo perchè tantissimi italiani, approfittando del black friday, anticipano verso la fine di novembre l'acquisto dei doni da mettere sotto l'albero. In secondo luogo perchè in questi ultimi anni le famiglie hanno diminuito il budget destinato agli acquisti "accessori" e ciò ha comportato un calo della spesa per i doni natalizi.