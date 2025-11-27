Scalata Mediobanca - Mps: indagati Caltagirone, Milleri e Lovaglio

AGI - Francesco Gaetano Caltagirone, l'amministratore delegato di EssilorLuxottica e presidente della holding Delfin, Francesco Milleri, e l'amministratore delegato di Mps, Luigi Lovaglio, sono indagati dalla Procura di Milano nell'ambito dell'inchiesta sull'operazione che ha portato l'istituto senese al controllo di Mediobanca. Le ipotesi di reato sono aggiotaggio e ostacolo alle autorità di vigilanza. La notizia, anticipata dal Corriere della Sera, è stata confermata all'AGI. Nella mattinata sono state eseguite le perquisizioni da parte della Guardia di Finanza.
Gli effetti sul titolo
Il titolo Mediobanca alle 16.00 perde 4,07%, mentre Monte dei Paschi di Siena crolla del 5,27%
Consob, studieremo i documenti
"Terminata l'audizione ci riuniamo e studiamo i documenti". Lo ha detto il presidente della Consob, Paolo Savona, nel corso di un'audizione al Senato.