Passaporto, le nuove regole. Cosa cambia e quanto costa rinnovarlo

AGI - Addio al bollettino postale per il rinnovo del passaporto. Dal 1 dicembre non sarà più necessario fare la coda allo sportello, ma si potranno usare i canali di Poste Italiane, negli uffici, online, e con il sistema PagoPA. Quindi sarà possibile effettuare i pagamenti tramite app, home banking o in tabaccheria per i meno avvezzi alla tecnologia.
Si tratta senz'altro di una novità, ma anche di una semplificazione dei rapporti tra amministrazione e cittadino. La novità è stata introdotta dal decreto interministeriale del 23 settembre, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 242 del 17 ottobre. Cambia anche l'importo che da 42,50 euro passa a 42,70 euro. Un leggero rincaro.
Al momento del pagamento è necessario fornire all’operatore, oppure inserire nel caso di pagamento effettuato on line, il nominativo e il codice fiscale della persona per la quale si chiede il passaporto anche se minore. I pagamenti effettuati prima del 1° dicembre 2025 attraverso bollettino postale sono validi e continueranno a essere accettati.