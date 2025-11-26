Abn Amro annuncia il taglio di 5.200 posti entro il 2028

AGI - La terza banca olandese, ABN AMRO, ridurrà il personale di 5.200 posizioni entro il 2028, nell'ambito della sua nuova strategia finanziaria per il periodo 2026-2028. "ABN AMRO sta semplificando la sua struttura organizzativa per migliorare l'efficacia e l'efficienza", dichiara la banca sul suo sito web.
Citando tra le altre cose l'integrazione dell'intelligenza artificiale, l'istituto di credito ha spiegato che la tecnologia svolgerà "un ruolo centrale" nella sua strategia. "Di conseguenza, il nostro personale diminuirà di 5.200 FTE (contratti a tempo pieno) netti entro il 2028 rispetto al 2024", scrive la banca sul suo sito, aggiungendo che prevede che metà dei tagli deriverà da "abbandono naturale del personale".
La reazione del ceo e il piano sociale
"Comprendo che le modifiche alla nostra base di costi, in particolare la riduzione del personale a tempo pieno, siano fonte di incertezza per i nostri colleghi", ha dichiarato Marguerite Bérard, CEO di ABN AMRO, sottolineando che la banca si impegna a sostenere le persone colpite attraverso un piano sociale che include supporto finanziario e assistenza nella ricerca di "nuove opportunità". La banca olandese dimostra così attenzione verso i dipendenti nonostante i tagli strategici.
Secondo il suo sito web, Abn Amro conta attualmente 21.976 dipendenti al servizio di 5 milioni di clienti. La banca ha inoltre indicato che ridurrà il suo organico di oltre 1.000 posizioni nel corso del 2025.