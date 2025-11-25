Volkswagen sposta la produzione delle elettriche in Cina

AGI - Volkswagen ha annunciato di poter ora produrre tutte le sue auto elettriche nei suoi stabilimenti cinesi, una strategia per ridurre i costi ed essere più competitiva nel suo mercato più grande, ma in declino. Il gruppo ha ampliato la capacità del suo centro di produzione e innovazione a Hefei (Cina orientale) e ora può "sviluppare, testare e produrre localmente la prossima generazione di veicoli intelligenti e connessi", ha dichiarato il CEO Oliver Blume in una nota. Di conseguenza, "i costi di un nuovo modello, in alcuni progetti chiave, possono essere ridotti fino al 50%" rispetto a quelli europei, grazie ai fornitori locali e alle infrastrutture cinesi, afferma il gruppo.
