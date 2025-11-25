La nuova era di TikTok, dal bazar al lusso

AGI - La percezione di TikTok sta cambiando radicalmente, e il portafoglio dei suoi utenti è il nuovo obiettivo. In una mossa strategica che segna una rottura netta con il passato, TikTok Shop sta entrando prepotentemente nel mercato del lusso, trasformando il proprio marketplace da un bazar di gadget economici a una destinazione esclusiva per lo shopping di alta gamma.
Un tempo considerato l'equivalente digitale di un negozio "tutto a un dollaro", TikTok Shop ospita ora articoli che sfiorano cifre a quattro zeri. La piattaforma ha iniziato a esporre borse di Hermès e Chanel con prezzi che arrivano a 11.000 dollari, oltre a rare sneaker in edizione limitata di colossi come Louis Vuitton e Nike. L'espansione non si ferma alla moda: giusto in tempo per il Black Friday, il gigante dei social media ha aggiunto al catalogo orologi di prestigio firmati Rolex e Cartier.
Il mercato secondario e la fiducia
Attualmente, la maggior parte di questi tesori del lusso proviene dal mercato secondario ("pre-loved"). Gli articoli sono messi in vendita da rivenditori specializzati nell'usato di alta qualità, che vedono nell'enorme portata globale di TikTok un'opportunità unica per intercettare una nuova generazione di acquirenti. Vendere beni di lusso su una piattaforma social richiede fiducia. Per superare lo scetticismo dei consumatori, molti rivenditori su TikTok Shop si stanno affidando all'intelligenza artificiale per certificare l'autenticità dei prodotti.
Le ambizioni di ByteDance nell'e-commerce
L'emergere del lusso sulla piattaforma è un segnale inequivocabile delle crescenti ambizioni di ByteDance Ltd. nel settore dell'e-commerce. Lanciato negli Stati Uniti due anni fa, il servizio si è inizialmente posizionato in diretta competizione con i giganti cinesi del fast fashion come Temu e Shein, noti per i prezzi stracciati. Sebbene TikTok Shop rimanga una destinazione per acquisti economici, specialmente durante le festività natalizie con forti sconti, la spinta verso il lusso dimostra che l'azienda sta cercando margini più alti e un posizionamento più prestigioso.
Espansione globale nonostante i rischi
Questa mossa audace suggerisce anche che la minaccia di un possibile divieto di TikTok negli Stati Uniti non ha frenato le aspirazioni commerciali dell'azienda. Secondo le proposte attuali per mantenere operativa TikTok US, la preziosa divisione e-commerce rimarrebbe comunque sotto il controllo della proprietà cinese. Inoltre, l'azienda sta investendo in modo aggressivo per portare il suo modello "Shop" in nuovi mercati. Oltre agli Stati Uniti, l'espansione tocca Brasile, Giappone, Messico e nazioni europee chiave come Francia, Italia e Spagna.
La visione a lungo termine per lo shopping di lusso
La scommessa a lungo termine è chiara. Se l'esperimento con i rivenditori di seconda mano avrà successo e la piattaforma si dimostrerà affidabile, i grandi marchi del lusso, che già usano TikTok come potente motore di marketing, potrebbero iniziare a vendere le loro nuove collezioni direttamente ai consumatori tramite l'app, chiudendo definitivamente il cerchio tra intrattenimento e shopping di lusso.