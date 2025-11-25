Moody's ha alzato il rating di Eni ad A3 in scia dell’upgrade dell'Italia

AGI - Moody's ha alzato ad A3 da Baa1 il rating di emittente a lungo termine di Eni, con outlook passato da positivo a stabile. L'upgrade dei rating di Eni segue l'azione di rating sul merito creditizio sovrano dell'Italia del 21 novembre 2025, nella quale il rating di emittente dell'Italia è stato alzato a Baa2 da Baa3.
"Ci aspettiamo che Eni mantenga il suo forte profilo di business e solidi indicatori creditizi rispetto alle attese per il suo rating attuale, anche in uno scenario di prezzi delle commodity più bassi. La società ha ridotto il debito lordo e aumentato la resilienza del suo business upstream" si legge in una nota di Moody's.
L'outlook stabile riflette la resilienza della performance operativa in un contesto di potenzialmente più bassi prezzi delle commodity ed è allineato all'outlook stabile dell'Italia.