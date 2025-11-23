Meloni incontra Erdogan a margine del G20 di Johannesburg

AGI - Incontro bilaterale a margine dei lavori del G20 tra Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il Presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan. I due leader, si legge in una nota, hanno sottolineato l'importanza della "cooperazione tra Italia e Turchia in ambito Nato". Inoltre i due hanno avuto "uno scambio approfondito sulle crisi internazionali in corso con particolare riferimento alla guerra in Ucraina e alla situazione in Medio Oriente".
Erdogan e Meloni hanno condiviso, inoltre, l'auspicio di continuare a "rafforzare i rapporti bilaterali in una cornice molto positiva di continua crescita economica anche in settori strategici".
Erdogan ha ribadito l'impegno della diplomazia turca per portare la pace in Ucraina: ha affermato che domani parlerà con il presidente russo Vladimir Putin.
"La Turchia farà tutto il possibile per portare Russia e Ucraina sulla via della pace. Su questo argomento la nostra mobilitazione è stata assoluta. La scorsa settimana ho ricevuto il presidente ucraino Zelensky, domani parlerò al telefono con Putin e gli chiederò di fare ripartire il processo di pace", ha dichiarato Erdogan in conferenza stampa al G20 in corso in Sudafrica.