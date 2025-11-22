L'Ue considera il piano Usa una "base" su cui lavorare

AGI - La bozza del piano Usa in 28 punti per la pace in Ucraina "include elementi importanti che saranno essenziali per una pace giusta e duratura. Riteniamo quindi che la bozza sia una base che richiederà ulteriore lavoro. Siamo pronti a impegnarci per garantire che la pace futura sia sostenibile". Lo scrivono in una dichiarazione i leader del G7 e della Ue, al termine della riunione di coordinamento a margine del G20 in Sudafrica.
La dichiarazione è stata adottata dal presidente Costa, dalla presidente von der Leyen, dal primo ministro Carney, dal presidente Stubb, dal presidente Macron, dal primo ministro Martin, dal primo ministro Meloni, dal primo ministro Takaichi, dal primo ministro Schoof, dal primo ministro Sánchez, dal primo ministro Starmer, dal cancelliere Merz e dal primo ministro Stre.
L'impegno per una pace duratura
Nel testo si legge: "Accogliamo con favore i continui sforzi degli Stati Uniti per portare la pace in Ucraina. La bozza iniziale del piano in 28 punti include elementi importanti che saranno essenziali per una pace giusta e duratura. Riteniamo quindi che la bozza sia una base che richiederà ulteriore lavoro. Siamo pronti a impegnarci per garantire che la pace futura sia sostenibile. Siamo chiari sul principio che i confini non devono essere modificati con la forza. Siamo inoltre preoccupati per le limitazioni proposte alle forze armate ucraine, che renderebbero l'Ucraina vulnerabile a futuri attacchi. Ribadiamo che l'attuazione degli elementi relativi all'Unione europea e alla NATO richiederebbe il consenso rispettivamente dei membri dell'UE e della NATO. Cogliamo l'occasione per sottolineare la forza del nostro continuo sostegno all'Ucraina. Continueremo a coordinarci strettamente con l'Ucraina e gli Stati Uniti nei prossimi giorni" conclude la dichiarazione.
Le preoccupazioni di G7 e Ue
Ribadendo la loro disponibilità a lavorare sulla pace, "siamo chiari sul principio che i confini non devono essere modificati con la forza. Siamo inoltre preoccupati per le limitazioni proposte alle forze armate ucraine, che renderebbero l'Ucraina vulnerabile a futuri attacchi". Lo scrivono in una dichiarazione congiunta i leader di G7 e Ue al termine della riunione di coordinamento che si è tenuta a Johannesburg, ai margini del summit del G20. "Ribadiamo che l'attuazione degli elementi relativi all'Unione europea e alla NATO richiederebbe il consenso rispettivamente dei membri dell'UE e della NATO", scrivono.