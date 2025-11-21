Moody’s promuove l’Italia dopo 23 anni: rating alzato a Baa2 con outlook stabile

AGi - Moody's ha alzato il rating dell'Italia a Baa2 con outlook stabile. È la prima promozione per il nostro Paese, da parte dell'agenzia, dopo 23 anni.
L'upgrade, scrive l'agenzia in una nota, "riflette un percorso coerente di stabilità politica e di continuità nelle politiche economiche, elementi che rafforzano l'efficacia delle riforme, degli investimenti e degli interventi fiscali previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)". Moody's segnala inoltre "la possibilità di ulteriori azioni di politica economica a sostegno della crescita e del consolidamento fiscale oltre la scadenza del piano, fissata ad agosto 2026".
Di conseguenza, "l'agenzia prevede che l'elevato debito pubblico italiano comincerà a diminuire gradualmente dal 2027 in avanti". L'outlook stabile, invece, "riflette un equilibrio tra i punti di forza e le criticità del profilo creditizio italiano".
L'analisi si suddivide in due parti: "Considerando il lato positivo, riforme volte a migliorare l'efficienza del settore pubblico e l'ambiente imprenditoriale potrebbero rafforzare ulteriormente le prospettive di crescita, con effetti benefici sui conti pubblici" mentre "sul lato negativo, la riduzione del debito resta legata a una crescita del PIL relativamente robusta e a un aumento dell'avanzo primario: una crescita più debole o un consolidamento fiscale meno marcato rispetto alle attese comprometterebbero le proiezioni di un debito in calo".
Giorgetti, conferma ritrovata fiducia nel governo
Siamo soddisfatti della promozione di Moodys, la prima dopo 23 anni. Un'ulteriore conferma della ritrovata fiducia in questo governo e dunque nell'Italia". Cosi' il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti.