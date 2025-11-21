Lafayette contro Shein: "In totale contraddizione con i nostri valori"

AGI - Shein è “in totale contraddizione con il nostro posizionamento, le nostre pratiche e i nostri valori”, ha detto Arthur Lemoine su BFM Business. Il direttore generale delle Galeries Lafayette, contrario all'insediamento di Shein nei negozi che portano il suo nome, ha dichiarato il gigante asiatico è “in totale contraddizione” con i valori del marchio dei grandi magazzini.
“Alle Galeries Lafayette, sin dalla nostra fondazione oltre 130 anni fa, accogliamo prodotti che rispettano la normativa europea e francese, ma anche prodotti di qualità, prodotti creativi che vanno dall'accessibile al lusso”, ha spiegato il dirigente.
Questi ultimi “diventeranno dei BHV”, sull'esempio del grande magazzino parigino, anch'esso gestito dalla SGM dal 2023 e nel quale è stato aperto all'inizio di novembre il primo negozio fisico e permanente al mondo di Shein. Altri cinque negozi avrebbero dovuto aprire a novembre e all'inizio di dicembre all'interno di questi “BHV” nelle regioni (Digione, Reims, Grenoble, Angers e Limoges), ma le aperture sono state rinviate a data da destinarsi.
Per quanto riguarda il BHV Marais a Parigi, all'inizio di ottobre la Banque des Territoires ha interrotto le trattative avviate per l'acquisto dell'immobile tra il gruppo Galeries Lafayette, attuale proprietario, e la SGM, invocando una “rottura di fiducia” legata all'annuncio dell'insediamento di Shein al BHV.
“Abbiamo effettivamente una promessa di vendita che ci impegna con la SGM. Rispetteremo i nostri impegni nei confronti di questa società così come rispettiamo tutti i nostri impegni con tutti i nostri partner”, ha dichiarato Lemoine, precisando che l'accordo è valido “fino alla fine dell'anno”.
Clicca qui e iscriviti al nostro canale Whatsapp! Le notizie, in tempo reale, dell'Agenzia Italia ora anche sul tuo smartphone